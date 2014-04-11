Ç.Rize'nin taraftardan beklentisi: Sabır

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'un kulüp başkanvekili Halim Mete, ligin son haftalarında camianın birbirine kenetlenmeye çok ihtiyacı olduğunu söyledi.



Mete, yaptığı açıklamada, ligde son maçta Kardemir Karabükspor ile kendi sahalarında oynadıkları maçta beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını, yenilgiden çok tribünlerin tepkisinin kendilerini üzdüğünü belirtti.



Son haftalarda iç saha maçlarında istedikleri sonuçları alamadıklarını ifade eden Mete, "Fakat deplasman maçlarında yenik duruma düştüğümüz birçok maçta skoru lehimize çevirmeyi başardık. Özellikle deplasmanda Medical Park Antalyaspor ve Akhisar Belediyespor gibi ekipleri geriden gelerek yendik. Bu galibiyetlerde hocamızın ve futbolcularımızın çok büyük emeği var. Kardemir Karabükspor maçında maalesef taraftarımız geriye düştüğümüz andan itibaren desteğini kesti. İç saha maçlarında taraftarımızın sabırla takımını desteklemesini bekliyoruz" dedi.

Ligin bitimine doğru işlerin çok daha zorlaştığını kaydeden Mete, "Çok sabırsız hareket ediyoruz ama gün sabırlı olma günüdür. Bu gün birlikte hareket etme günüdür. Ligde kalan haftalarda takıma ve kadromuza sahip çıkmak zorundayız. Bu günlerde Çaykur Rizespor camiasının birbirine kenetlenmeye çok ihtiyacı var. Bu birlikteliğin en büyük gücü taraftardır. Yağmur çamur demeden takımına sahip çıkan taraftarımız yanımızda olmaya devam etsin. Onların desteği takımımızın gücünü artıracaktır" diye konuştu.



Kayserispor ile deplasmanda zor bir maç oynayacaklarını vurgulayan Mete, şöyle devam etti: "Kayserispor ligin son sırasında olmasına rağmen son haftalarda çıkış yakalayan bir ekip. Son dört maçın üçünü kazanmayı başardılar. Ligin sonuna yaklaşılırken düşme potasının üzerine çıkmak için büyük çaba harcıyor. Biz ise düşme potasının üzerindeki yerimizi korumak istiyoruz. Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Ligdeki konum itibarıyla haftanın en zor maçı olacak ama her şey bu maçla sonlanmıyor. Ligin bitimine Kayserispor maçı ile altı maç var. Bu maçlardan üçünü sahamızda diğer üçünü deplasmanda oynayacağız. Ligde kalan 6 maçta en az 10 puana şiddetle ihtiyacımız var. Lig sonunda 40 puanın yeterli olacağını düşünüyoruz ama bu maçlarda alt sıralardaki rakiplerimiz ile yapacağımız maçlarda alacağımız puanlar çok daha değerli." Kadir Has Stadında yarın Kayserispor'a konuk olacak Karadeniz temsilcisinin sahaya, Serkan Kırıntılı, Koray Altınay, Viera, Oboabona, Ali Adnan, Kıvanç Karakaş, Sylevestre, Kağan Söylemezgiller, Tevfik Köse, Ümit Korkmaz, Kweuke muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.