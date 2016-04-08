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08.04.2016 - 16:46 |

Ç.Rizespor Galatasaray'ı gözüne kestirdi

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, rakipleri karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi.

Ç.Rizespor Galatasaray'ı gözüne kestirdi
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Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil-mavili ekibin hazırlıklarını tamamladığını, sakatlığı bulunan Kweuke'nin kadroda yer almadığını, Eren Albayrak ile Makiadi'nin ise oynama şansının zor olduğunu belirtti.

Sakat futbolcularının da bulunması sebebiyle Galatasaray'ın son dönemde kendisinden beklenen performansı gösteremediğinin altını çizen Ferah, şunları kaydetti:

"Galatasaray, bazı oyuncuların sakatlıktan kurtulup takıma dönmesiyle bu hafta biraz daha rahat çalıştı. Biz de sakatlıklar sebebiyle zorlanıyoruz. Galatasaray hangi kadro ile sahaya çıkarsa çıksın her maçın favorisidir. Bu bilinçle mücadele gücümüzü maç sonuna kadar en üst seviyede tutarak karşılaşmaya ortak olmaya çalışacağız."

Özellikle sezonun ikinci yarısında beklentileri karşılayamadıklarını anlatan Ferah, "İlk yarıda yakaladığımız avantajı, ikinci yarıda sakatlıkların çokluğu nedeniyle kaybettik. Düşme potasındaki takımlarla aramızdaki 8 puanlık fark az değil ama 3 puanlı sistemde çok dikkatli olmalıyız. Galatasaray deplasmanından puan ya da puanlar çıkararak alt sıralardan kurtulmak zorundayız. Her puan çok değerli." diye konuştu.

Çaykur Rizespor'un, Galatasaray karşısına Itandje, Orhan Ovacıklı, Viera, Oboabona, Dhurgham İsmail, Koray Altınay, Sylvestre, Sercan Kaya, Mehmet Akyüz, Ahmet İlhan Özek ve Deniz Kadah 11'iyle çıkması bekleniyor.

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