Ç. Rizespor galibiyet hasretine son vermek istiyor!

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamda, ligde son haftalarda sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle kadro kurmakta zorlandıklarını, özveriyle mücadele etmelerine rağmen galibiyete ulaşamadıklarını belirtti.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın sakat futbolcuların takıma dönmesi için önemli olduğunu ifade eden Ferah, "Arayı çok iyi değerlendirdik. Sakatlıktan çıkan birçok oyuncumuz takımla çalışmaya başladı. Önemli oyuncuların yeniden takıma katılması moralimizi yükseltti ancak son olarak Uche Kalu fıtık ameliyatı oldu. Cernat ise henüz takımla çalışmalara başlamadı. İki oyuncumuzun da takıma katılmasıyla ligin başlarındaki performansımızı göstereceğiz" diye konuştu.

Takıma güvendiklerini ve Kayserispor maçında hedeflerinin üç puan olduğunu ifade eden Ferah, şöyle devam etti:

"Kayserispor maçının çok zor geçeceğini biliyoruz. Her iki takımın da kazanması gereken bir maç. Kayserispor maçına yeni bir başlangıç olarak bakıyoruz. Şartlar ne olursa olsun kazanmak için oynayacağız. Kayserispor karşılaşmasıyla çıkışa geçmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğiyle 6 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyoruz. Taraftarımız iyi ve kötü günde hep yanımızıda oldu. Kayserispor maçı da taraftarımızın maçı olacak. Kayserispor maçını onların desteği ile iyi şekilde bitireceğiz. Bütün şehri maça bekliyoruz çünkü onlara çok ihtiyacımız var. Bu maç için en önemli olan taraftar desteğidir. Kendi sahamızda taraftarımızın desteği ile iyi bir sonucu almak istiyoruz."

Çaykur Rizespor'un Kayserispor maçına Serkan Kırıntılı, Koray Altınay, Viera, Sezer Özmen, Ali Adnan, Kıvanç Karakaş, Sylvestre, Sercan Kaya, Cenk Ahmet Alkılıç, Tevfik Köse, Kweuke muhtemel onbiriyle çıkması bekleniyor.