Ç.Rizespor ilk galibiyetini almak istiyor

Ferah, yaptığı açıklamada, ligde oynayacakları Antalyaspor maçının çok önemli olduğunu belirterek, "Üst sıralara kalabilmemiz için bizim için önemli bir maç olacak. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız" dedi.

Maçın zorluk derecesi ve öneminin farkında olduklarını ifade eden Ferah, "Mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşmaya çıkacağız. Bu maçta 3 puan almamız şart. Moral ve motivasyonumuz en yüksek düzeyde. Karşılaşmaya iyi hazırlandık. Ligde kendi sahamızda ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Sahada kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Ferah, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Takımımız iyi yolda. Mücadele anlamında iyi durumdayız. Her geçen hafta takım olma yolunda daha da ilerliyoruz. Bu hafta ligin zorlu ekiplerinden Antalyaspor'u konuk edeceğiz. Eto'o gibi bir oyuncuya sahipler. Eto'o'nun halen daha güçlü olduğunu biliyoruz. Biz de iyi bir takımız. Antalyaspor maçına bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Taraftarımızın desteği ile alacağımız 3 puan bizi ligde üst sıralara taşıyacaktır."

Karadeniz temsilcisinin Antalyaspor karşısına, Itandje, Orhan Ovacıklı, Viera, Oboabona, Eren Albayrak, Robin Yalçın, Koray Altınay, Makiadi, Ahmet İlhan Özek, Deniz Kadah, Kweuke muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.

Yeşil-mavili ekipte, geçen hafta Medicana Sivasspor maçında kırmızı kart gören Sylvestre, cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.