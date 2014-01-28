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28.01.2014 - 12:34 |

Ç.Rizespor Karadeniz derbisine hazırlanıyor

Spor Süper Lig'in 19. haftası Karadeniz derbisine sahne oluyor...

Ç.Rizespor Karadeniz derbisine hazırlanıyor
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Spor Toto Süper Lig'de 3 Şubat Pazartesi sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Hurşut Meriç katılmazken, Sezer Özmen, Ümit Korkmaz ve Serkan Kırıntılı takımdan ayrı çalıştı.

Yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı. Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmada Çalımbay, Kıvanç Karakaş ve Lomana Lualua ile özel ilgilendi.

Bu arada, Çaykur Rizespor, kaleci Pawelek'i sezon sonuna kadar Adana Demirspor'a kiraladı. Polonyalı kaleci, idman öncesi futbolcu arkadaşları ve teknik direktör Çalımbay ile vedalaştı. Pawelek, Çaykur Rizespor'un başarıyı yakalayacağına inandığını söyledi.

-Görkem başarıdan emin

Yeşil-mavili ekibin yeni transferi Ahmet Görkem Görk, idman öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, beş yıl aradan sonra geri dönmenin kendisini mutlu ettiğini, kendisine güvenenleri mahcup etmeceğini belirtti.

Çok büyük bir camiaya geri döndüğünü ifade eden Görkem, "Ülkemiz için çok önemli şehirlerden biri. Bu şehrin insanlarına futbolda başarı göstermek ve mutlu etmek zorundayız. İlk yarıda takım beklenen başarıyı yakalayamadı. Futbolun içerisinde başarı ve başarısızlık var. Hep birilikte bunu atlatacağımıza, sıkıntı olmayacağına inanıyorum" diye konuştu.

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