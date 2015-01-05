Ç.Rizespor Mustafa Yumlu'ya talip

İLK OLARAK 3 FUTBOLCUYA TEKLİF

Hikmet Karaman'ın devre arasında yeşil mavili takıma yapılmasını istediği takviyeler için kolları sıvadı. Transfer listesi yönetime sunan Hikmet Karaman, en az 5 oyuncu alınmasını istedi. Asya ve Afrika Kupası maçları nedeniyle kadrosundaki 5 oyuncusundan bir süre yoksun kalacak olan yeşil mavili ekipte Karaman'ın raporunda yer alan isimler için harekete geçildi. Trabzonsporlu Mustafa Yumlu, Keçieröngücü'nden Yıldıray Koçal, Karşıyakalı Berkan Emir'e teklif yapıldı.

KARAMAN: "NOKTA ATIŞI YAĞACAĞIZ"

Kadrolarında alternatif oyuncu sayısının fazla olmadığını dile getiren Hikmet Karaman, 2'nci yarıyla birlikte Asya ve Afrika Kupalarına gidecek oyuncular nedeniyle sıkıntı yaşayacaklarını hatırlatırken şunları söyledi:

"Bu durum için önlemimizi alacağız. Mutlaka takviyeler yapacağız ve hazır oyuncu kadromuza katacağız. Devre arasında yapacağımız transferlerle daha üst seviyeye geleceğiz. Takımın kapasitesi biliyorum. Çok şeyi gördüm. Defanstan forvete kadar nokta transferler yapacağız. Bunun için de transfer raporunu yönetime verdim ve çalışmalar başladı. Ne yapmamız gerektiğini iyi biliyorum."