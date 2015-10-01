Ç.Rizespor Süper Lig'de namağlup devam ediyor

Averajla liderlik koltuğunda bulunan Beşiktaş ikinci haftada Trabzonspor karşısında yenilgiyi tatmıştı. Osmanlıspor'a yine ikinci haftada yenilen Galatasaray ise Beşiktaş'la birlikte 3 büyükler arasında ilk yenilgiyi tadan takım oldu.

6. haftaya kadar yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe'nin, Beşiktaş deplasmanından yenilgiyle dönmesi üzerine, 3 büyükler arasında bu sezon ligde mağlubiyeti tatmayan kalmadı. Çaykur Rizespor ise ilk 6 haftada mağlubiyet yüzü görmedi. Gençlerbirliği galibiyeti ile sezona "Merhaba" diyen Hikmet Karaman'ın öğrencileri, sonraki 3 hafta boyunca beraberliklerle sahadan ayrıldı. Rizespor; Fenerbahçe, Eskişehirspor ve Sivasspor'la oynadığı maçlardan 1 puan alarak, yenilmezlik serisini sürdürdü.

5. haftaya gelindiğinde Samuel Eto'o gibi dünya yıldızını kadrosunda bulunduran Antalyaspor karşısında adeta şov yapan sarı-yeşiller, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. 6. haftada ise Kasımpaşa ile berabere kalan Rize ekibi, şu anda 10 puanla kendine 5. sırada kendine yer buldu. Karadeniz ekibi Süper Lig'de 6 hafta geride kalırken yenilmeyen tek takımı olarak unvanını koruyor.