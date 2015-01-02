Ç. Rizespor - Torku Konyaspor 26. randevu!

Spor Toto Süper Lig’de orta sıraları hedefleyen iki takımın karşı karşıya geleceği karşılaşma önce ligde bu sezon Çaykur Rizespor’un kendi evinde, Torku Konyaspor’un ise deplasmanda galibiyeti bulunmuyor.

27 YILLIK REKABET

İki takım arasında 1988-89 sezonunda başlayan rekabette, geride kalan 25 maçta yeşil-mavili takım rakibine 10 maçta üstünlük kurarken, yeşil -beyazlı Konya takımı ise 7 maçta rakibini yenmeyi başardı. 8 maç ise berabere sonuçlandı.

Çaykur Rizespor`un oynanan 25 maçta toplam 33 golüne, Konyaspor ekibi de 28 golle cevap verdi. İki ekip geçen sezon Süper Lig’de oynadıkları maçlarda Çaykur Rizespor evinde 3-1 kazanırken deplasmanda rakibini 2-1 kaybetmişti.

RİZE EVİNDE KONYA DEPLASMANDA KAZANAMADI

Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor’un bu sezon Süper Lig maçlarında evinde oynadığı yedi karşılaşmada galibiyeti bulunmuyor.Konyaspor ise deplasmanda bu sezon oynadığı yedi maçta üç puan sevinci yaşayamadı.



Rize Yeni Şehir Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Geçen sezon yine Rize’de oynanan ve ev sahibi takımın 3-1 galibiyetiyle sona eren maçın hakemi de Bülent Yıldırım’dı. Yıldırım ayrıca bu sezon Rize’de oynanan Bursaspor maçında da düdük çaldı. O maçı ev sahibi takım 1-0 kaybetmişti. Maç saatinde Rize’de havanın yağmurlu olması bekleniyor.



Çaykur Rizespor’da Irak Milli Takım Kampı'nda bulunan Ali Adnan, ameliyat olan Godfrey Oboabona ve Oğuzhan Berber, sakatlığı devam eden Murat Duruer bu müsabakada yer alamayacak. Konya ekibinde ise önemli bir eksik gözükmüyor.