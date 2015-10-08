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08.10.2015 - 15:10 |

Ç.Rizespor'da Beşiktaş mesaisi başladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı.

Ç.Rizespor'da Beşiktaş mesaisi başladı
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Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 45 dakikalık bölümünde futbolcular salonda çalıştı. Daha sonra üç gruba ayrılan oyuncular, kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmana, milli takımlarda bulunan Dhurgham İsmail, Ousmane Viera, Leonard Kweuke ve Ertuğrul Ersoy katılmadı.

Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen ve vize işlemleri tamamlamadığı için Rize'de kalan Godfreyitama Oboabona ise çalışmanın tamamında yer aldı. Oboabona, vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkesinin milli takım kampına katılmak için Rize'den ayrılacak.

Yeşil-mavili ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

- Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 45 dakikalık bölümünde futbolcular salonda çalıştı. Daha sonra üç gruba ayrılan oyuncular, kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmana, milli takımlarda bulunan Dhurgham İsmail, Ousmane Viera, Leonard Kweuke ve Ertuğrul Ersoy katılmadı.

Nijerya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen ve vize işlemleri tamamlamadığı için Rize'de kalan Godfreyitama Oboabona ise çalışmanın tamamında yer aldı. Oboabona, vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkesinin milli takım kampına katılmak için Rize'den ayrılacak.

Yeşil-mavili ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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