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15.05.2016 - 13:59 |

Ç.Rizespor'da kümede kalma sevinci!

Süper Lig’de son hafta öncesi Gaziantepspor’u 1-0 yenerek kümede kalmayı garantileyen Çaykur Rizespor’da, kulüp başkanı Metin Kalkavan, “Ligde istemediğimiz bir yerdeydik. Futbolda bunlar oluyor. İnşallah gelecek sene iyi bir sezon geçiririz.” dedi

Ç.Rizespor'da kümede kalma sevinci!
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Kalkavan, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam oynadıkları Gaziantepspor maçının iki takım açısından da çok stresli geçtiğini söyledi Bu sezon birçok maçta lige renk kattıklarını savunan Kalkavan, “İnşallah gelecek sene biraz daha renk katacağız. Ligde istemediğimiz bir yerdeydik. Futbolda bunlar oluyor. İnşallah gelecek sene iyi bir sezon geçiririz. Gaziantepspor maçı stresli bir maçtı. İki takımında puana ihtiyacı vardı. Kazandığımız ve ligde kaldığımız için mutluyuz." diye konuştu.

- "Sokak, kulüpleri yönetemez"

Kalkavan kulüp bütçesinin kendileri açısından önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Birileri düşüyor, birileri kalıyor. Türk futbolu adına taviz vermeden doğru olanları yapmaya çalışıyoruz. Burada olduğum sürece bunları yapmaya da devam edeceğiz. Mali disiplinden taviz vererek biz de futbolcu almasını bilirdik. Kaybetme pahasına bile taviz vermiyoruz. Bunları yaptığımız sürece kalıcı olacağız. Sistematik olarak doğru olanı yaparak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Kişilere bağlı olarak kimsenin bizi sevmesini beklemiyoruz. Takdir edecekler ve saygı duyacaklar. Sonuçta bu kulübü yönetim kurulu üyeleri yönetiyor, sokak yönetmiyor. Türk futbolunda bu değişmek zorunda. Sokak, kulüpleri yönetemez. Sokak, fikrini söyleyecek ama kulübü biz yöneteceğiz."

- "Ben olduğum sürece Hikmet hoca burada olacak"

Teknik direktör Hikmet Karaman ile yola devam edeceklerini bildiren Kalkavan, "Ben olduğum sürece Hikmet hoca burada olacak. Merak edenler etmeye devam etsin. Ben Hikmet hocanın futbol anlayışından memnunum. İyi bir hoca ve ben kendisiyle keyifle çalışıyorum. Ben olduğum sürece çalışmaya devam edeceğim. Ben olmadığım zaman bilemem." ifadelerini kullandı.

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