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30.03.2015 - 16:08 | | Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)

Ç.Rizespor'da Lafferty müjdesi

Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde milli takımda attığı 2 golle dikkati çeken Çaykur Rizespor'un Kuzey İrlandalı forvet oyuncusu Lafferty, Fenerbahçe maçı öncesi yeşil mavilileri sevindirdi.

Ç.Rizespor'da Lafferty müjdesi
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Çaykur Rizespor'un devre arasında İngiltere'nin Norwich City ekibinden transfer ettiği Kuzey İrlandalı forvet oyuncusu 27 yaşındaki Kyle Lafferty, bu sezon başında transfer olduğu Norwich City forması altında ligde 18 maçta 810 dakika görev aldı, 1 gol attı, 2 de asist yaptı. Kuzey İrlanda milli takımı formasını 40 kez giyen Lafferty, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynadığı 5 maçta 5 gol atmayı başardı.

7 MAÇTA 314 DAKİKA GÖREV YAPTI

Çaykur Rizespor forması altında ikinci yarıda 7 maçta görev alan Lafferty, 314 dakika sahada kaldı ancak sadece Eskişehirspor karşısında fileleri havalandırabildi. Lafferty, son olarak çağrıldığı 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde F Grubu'nda Kuzey İrlanda milli takımı forması altında attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu.

"PERFORMANSI SEVİNDİRİCİ"

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, son haftalarda tüm oyuncularının performansının olumlu yönde arttığını, aldıkları galibiyetlerin takımın moral ve motivasyonunu artırdığını söyledi. Aykut Ferah, şöyle devam etti:

"Takım performansının yanında oyuncuların bireysel performanslarının da yüksek olması son derece iyi. Lafferty'nin de yükselen bir performansı grafiği var. Çok yetenekli ve kaliteli bir oyuncu. Milli takım forması altında attığı gollerle bunu gösterdi. Ülkesine önemli bir galibiyet kazandırdı. Bu performansının ligde Çaykur Rizespor forması altında da göstereceğine inanıyoruz."

"FENERBAHÇE KARŞISINDA ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Ligde son haftalarda yakaladıkları çıkışla 4 maçta 10 puan topladıklarını ve alt sıralardan uzaklaşmaya başladıklarını ifade eden Aykut Ferah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çıkışı ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe maçında da sürdürmek istiyoruz. Buna inancımız tam.Oyuncularımız teknik heyetin nezaretinde bu maça iyi hazırlanıyor. Fenerbahçe karşısında galip gelerek ligde tehlikeli bölgeden iyice uzaklaşmak istiyoruz."

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