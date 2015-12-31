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31.12.2015 - 16:07 | | DHA

Ç.Rizespor'dan Batalla bombası!

Çaykur Rizespor, Trabzonsporlu Marko Marin, bordo-mavili takımdan ayrılan Carl Medjani ile Bursaspor'un eski futbolcularından Pablo Batalla'yı transfer için harekete geçti.

Ç.Rizespor'dan Batalla bombası!
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Devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Çaykur Rizespor'un transfer listesinde yer alan oyuncular belli oldu. Yeşil-mavililer, Trabzonsporlu Marco Marin için transfer teklifinde bulundu. Çaykur Rizespor transfer komitesiyle Trabzonsporlu yetkililer arasında görüşmelerin devam ettiği bildirildi.
Yeşil-mavili takımın bu arada Trabzonspor'la sözleşmesini fesih ederek ayrılan Carl Medjani'ye de teklif götürdüğü, cevap beklediği öğrenildi.
BATALLA İLE TEMASA GEÇİLDİ
Teknik direktör Hikmet Karaman'ın Bursaspor'da görev yaptığı dönemde gözde oyuncusu olan Pablo Batalla ile temasa geçen Çaykur Rizespor, bu oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istiyor. Futbol hayatını Çin'de sürdüren Batalla için menajeri ile görüşme gerçekleştiren transfer komitesi, oyuncunun kararını bekliyor.
KARAMAN: "TRANSFERLERİ BİRAN ÖNCE BİTİRMELİYİZ"
Hikmet Karaman, Trabzonsporlu Marco Marin'i istediklerini belirtirken 2 yönetimin karşılıklı görüştüklerini açıkladı. Takımından bazı oyuncuların ayrılabileceğini ifade eden Hikmet Karaman, "Şans bulamayan oyuncular var. Bu arkadaşlarımız kendilerini biliyor. Ancak kendileri gitme arzusunda olacak. Ben kimseye git demem" dedi.
Hikmet Karaman, Başkan Metin Kalkavan'la bir araya geleceklerini, transferlerin biran önce sonuçlanması için çalışmaları hızlandıracaklarını da sözlerine ekledi.

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