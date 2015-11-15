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15.11.2015 - 17:08 |

Ç.Rizespor'dan gollü prova: 5-2

Çaykur Rizespor, ÇAYKUR Didi Stadyumu'nda Gürcistan’ın Umaglesi Ligi takımlarından Dinamo Batum ile oynadığı hazırlık maçında 5-2 galip geldi.

Ç.Rizespor'dan gollü prova: 5-2
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Lige verilen milli maç arasını çalışarak değerlendiren Çaykur Rizespor, önümüzdeki hafta Osmanlıspor ile oynayacağı lig maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren yeşil-mavili ekip bugün Gürcistan’ın Umaglesi Ligi takımlarından Dinamo Batum ile ÇAYKUR Didi Stadyumu'nda bir hazırlık maçı yaptı. Saat 15.00’te başlayan karşılaşma Çaykur Rizespor’un 5-2 üstünlüğü ile sona erdi. Çaykur Rizespor’un gollerini Orhan, Eren Makiadi, Dzalamidze, Koray kaydederken; FK Dinamo Batum’un golleri ise Papino Pariana ve Diago Rodriges'ten geldi.

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