Ç.Rizespor'dan gollü prova: 5-2

Lige verilen milli maç arasını çalışarak değerlendiren Çaykur Rizespor, önümüzdeki hafta Osmanlıspor ile oynayacağı lig maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren yeşil-mavili ekip bugün Gürcistan’ın Umaglesi Ligi takımlarından Dinamo Batum ile ÇAYKUR Didi Stadyumu'nda bir hazırlık maçı yaptı. Saat 15.00’te başlayan karşılaşma Çaykur Rizespor’un 5-2 üstünlüğü ile sona erdi. Çaykur Rizespor’un gollerini Orhan, Eren Makiadi, Dzalamidze, Koray kaydederken; FK Dinamo Batum’un golleri ise Papino Pariana ve Diago Rodriges'ten geldi.