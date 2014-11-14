Ç. Rizespor'dan ilginç idman!

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleşen idmanda futbolcular kondisyon ve pas çalışması yaptı. Yeşil-mavili futbolcuların pinpon topu oynaması ve gözlerini bağlayarak çalışmaları ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Antrenmanda, sakatlığı bulunan Ludoviç Sylvestre takımdan ayrı çalıştı. Milli takımlardaki Filip Holosko, Ali Adnan, Kweuke, Oboabona ve Viera ile sakatlıkları süren Sercan Kaya, Murat Duruer ve Deniz Kadah antrenmana katılmadı.

Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle beş haftadır takımdan ayrı kalan Kağan Söylemezgiller takımla çalışmaya katıldı.

Yeşil-mavili ekip, İstanbul Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.