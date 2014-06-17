Ç.Rizespor'dan sosyal medya uyarısı

Çaykur Rizespor Kulübü Hukuk Dairesi imzasıyla gönderilen basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“11.06.2014 tarihli basın bülteni ile çeşitli internet siteleri ile sosyal medya platformlarında kulübümüzle ilgili gerçek olmayan haberlerin paylaşıldığı, bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu bültene rağmen twitter ve facebook gibi platformlarda farklı kullanıcıların kulübümüzün tescilli markalarını veya kulüp yöneticilerinin isimlerini ve sıfatlarını kullanarak sahte hesaplar düzenledikleri ve kulübümüz yönünden bağlayıcılığı bulunmayan beyanlarda bulundukları görülmektedir. Kulübümüzce tespit edilebilen bu tür hesaplar hakkında hukuki şikayet hakları kullanılmakla birlikte, twitter ve facebook gibi platformların sürekli güncellenen nitelikleri göz önüne alınarak düzenli olarak gerekli incelemeler yapılacaktır.”