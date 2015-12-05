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05.12.2015 - 13:21 | | AA

Ç.Rizespor'un muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, galip gelerek üst sıralarda tutunmak istediklerini söyledi.

Ç.Rizespor'un muhtemel 11'i
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Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin İdmanyurdu maçının hedef maçlardan olduğunu belirterek, "Bu tür maçları kazanabilirsek yukarılarda kalırız, aksi bir sonuç alt sıralarda bocalamamıza neden olur. Bu bilinçle maçın hazırlıklarını tamamladık. Mersin İdmanyurdu maçını kazanarak, üst sıralarda tutunmak istiyoruz" dedi.

Mersin İdmanyurdu'nun ligde bulunduğu yerle kadro kalitesinin uyuşmadığını vurgulayan Aykut Ferah, "Rakibimiz Bülent Korkmaz'ın göreve gelmesiyle oyun olarak iyi işler yapsa da henüz bunu sonuca yansıtamadı. Onlar da bu maçı bir başlangıç olarak görüyor. Rakibimizin kendi performansının altında kalması kimseyi aldatmasın. Ligin önemli ekibi ve çok üst seviyede bir mücadele olacak" diye konuştu.

Ferah, önemli eksiklerin olduğunu, Eren Albayrak, Viera, Dhurgham İsmail ve Ludovic Sylvestre'nin sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta görev yapamayacağını sözlerine ekledi.

Karadeniz temsilcisinin Mersin İdmanyurdu maçına, şu olası 11 ile çıkması bekleniyor:

Itandje, Orhan Ovacıklı, Ertuğrul Ersoy, Oboabona, Murat Duruer, Robin Yalçın, Koray Altınay, Mehmet Akyüz, Ahmet İlhan Özek, Chevalier, Kweuke.

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