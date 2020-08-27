Cabezas gerçekleri! Galatasaray istedi ama...

Cabezas’ın Rosario’da oynadığı dönemde çapraz bağlarının yırtıldığı ve serbest oyuncu haline geldiği vurgulandı. Sakatlıktan kurtulan Kolombiyalı futbolcu’nın America de Cali Kulübü’nün tesislerinde çalıştığı, fizik gücünün yükseldiği ve sağlık durumunu gösteren raporları da, Galatasaray ile yapılan görüşmelerde ibraz edeceği ifade edildi.

Galatasaray’ın Real Madrid Zaferleri