Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Cabezas gerçekleri! Galatasaray istedi ama...
27.08.2020 - 07:00 |

Cabezas gerçekleri! Galatasaray istedi ama...

Marcao’nun satılması sonrasında Galatasaray’a transfer edileceği belirtilen ancak bir yıldan fazla futboldan uzak ve kulüpsüz kalan Oscar Cabezas’ın ciddi bir sakatlık yaşadığı ortaya çıktı.

Cabezas gerçekleri! Galatasaray istedi ama...
ABONE OL

Cabezas’ın Rosario’da oynadığı dönemde çapraz bağlarının yırtıldığı ve serbest oyuncu haline geldiği vurgulandı. Sakatlıktan kurtulan Kolombiyalı futbolcu’nın America de Cali Kulübü’nün tesislerinde çalıştığı, fizik gücünün yükseldiği ve sağlık durumunu gösteren raporları da, Galatasaray ile yapılan görüşmelerde ibraz edeceği ifade edildi.

Cabezas gerçekleri Galatasaray istedi ama...

Galatasaray’ın Real Madrid Zaferleri

Enner Valencia, İstanbul'da
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Barça'da iflas bayrağı!
    Barça'da iflas bayrağı!
  2. Cabezas gerçekleri! Galatasaray istedi ama...
    Cabezas gerçekleri! Galatasaray istedi ama...
  3. Milwaukee Bucks'tan tarihi protesto
    Milwaukee Bucks'tan tarihi protesto
  4. Transfer haberleri | Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan ve Sörloth'a gelen teklifler var
    Transfer haberleri | Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan ve Sörloth'a gelen teklifler var
  5. Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, İstanbul'da!
    Son dakika | Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, İstanbul'da!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'den resmi açıklama! Vedat Muriqi...

Fenerbahçe'den resmi açıklama! Vedat Muriqi...

Son dakika | Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri...

Son dakika | Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı! İşte derbi tarihleri...

Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleştirildi

Süper Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi gerçekleştirildi

Fabrice N'Sakala: Bir kartal gibi olmalıyız

Fabrice N'Sakala: Bir kartal gibi olmalıyız

Sıradaki Haber