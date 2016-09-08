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08.09.2016 - 02:30 |

"Cacic bırakmalı"

Hırvatistan’ın sahasında Türkiye’yi yenememesi, ülkede kriz çıkardı.

"Cacic bırakmalı"
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Hırvatistan’ın sahasında Türkiye’yi yenememesi, ülkede kriz çıkardı. Hırvat basını, bu maçtan mutlak galibiyet beklendiğini, sonucun hayal kırıklığı yarattığını yazdı.

Hırvatistan Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Ciro Blazevic ise meslektaşına istifa çağrısı yaparak, “Maça favori çıkmışsın, Türkiye’nin durumu belli... Elinde müthiş oyuncular var ama çift forvet oynamıyorsun. Daha hücumcu bir oyun oynaman gerekirken, savunmayı ön plana çıkarıyorsun. Bence Cacic görevi bırakmalı” dedi.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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