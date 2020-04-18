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18.04.2020 - 22:27 | | AA

CAF finallerine koronavirüs engeli

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2020 Åžampiyonlar Ligi ve Konfederasyon KupasÄ± final maÃ§larÄ±nÄ±n ertelendiÄŸini duyurdu.Â

CAF finallerine koronavirüs engeli

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle 2020 Åžampiyonlar Ligi ve Konfederasyon KupasÄ± final maÃ§larÄ±nÄ±n ertelendiÄŸini duyurdu.Â 

CAF'tan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, koronavirÃ¼se karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirler kapsamÄ±nda 2020 Åžampiyonlar Ligi'nin 29 MayÄ±s ve Konfederasyon KupasÄ±'nÄ±n 24 MayÄ±s'ta oynanmasÄ± planlanan final mÃ¼sabakalarÄ±nÄ±n ertelenmesine karar verildiÄŸi belirtildi.Â 

Yeni maÃ§ takviminin ilerleyen gÃ¼nlerde aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± kaydedildi.

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CAF finallerine koronavirÃ¼s engeli

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