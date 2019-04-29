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HaberlerAytemiz Alanyaspor Haberleri Çağdaş Atan: Dayan güler yüzlü güzel kalpli aslan
29.04.2019 - 07:05 |

Çağdaş Atan: Dayan güler yüzlü güzel kalpli aslan

Aytemiz Alanyaspor yardımcı antrenörü Çağdaş Atan, Antalya-Alanya kara yolundaki kazada ağır yaralanan futbolcu Josef Sural'ın yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.

Çağdaş Atan: Dayan güler yüzlü güzel kalpli aslan
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Kayserispor deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır, 7 futbolcu yaralandı.

Aytemiz Alanyaspor yardımcı antrenörü Çağdaş Atan kazada ağır yaralanan Josef Sural'ın yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.

Atan Twitter hesabından "Josef Sural ameliyattan çıktı şu an yoğun bakımda. Dayan güler yüzlü güzel kalpli aslan savaşmayı bırak yalvarırım bırakma" paylaşımını yaptı.

Çağdaş Atan: Dayan güler yüzlü güzel kalpli aslan

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