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20.09.2020 - 00:24 | | ANTALYA (AA) -

Çağdaş Atan: İşler yolunda

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "2'de 2 yaptık. Hayal ettiğimize yakın bir başlangıç oldu. Şu an 6 puanımız var. İşler yolunda gidiyor gibi gözüküyor" dedi.

Çağdaş Atan: İşler yolunda
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Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, lige iyi başladıklarını söyledi.

Çağdaş Atan, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya biraz kötü başladıklarını dile getirdi.

Rakibin 4-3-2-1 oynamasının preste biraz boşluk vermelerine ve oyuncu paylaşımında tereddüte girmelerine neden olduğunu dile getiren Atan, ilk 15-20 dakikayı sıkıntılı geçirdikten sonra toparladıklarını anlattı.

Saha içinde yaptıkları dizilimlerle mesafeyi kısaltarak topla oynamaya başladıklarını aktaran Atan, "Böylece gerekli ve oyunu erken koparabilecek pozisyonları bulduk. Tabii ki onun dışında 1-2 pozisyon da verdik. 2'de 2 yaptık. Hayal ettiğimize yakın bir başlangıç oldu. Şu an 6 puanımız var. İşler yolunda gidiyor gibi gözüküyor." dedi.

Bugünkü maçta biraz yorgun gözüktüklerini dile getiren Atan, hafta içi oyunculara biraz fazla yüklendiklerini belirtti. Bunu oyuncularla da konuştuklarını aktaran Atan, "Biz takımın tam formunu bulmasını 4 veya 5. haftadan sonra istediğimiz için, bunlar olacak. Bu dönemleri kazanarak geçtikten sonra ileride daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Öyle istiyoruz, umut ediyoruz. Umarım böyle devam ederiz." diye konuştu.

Bektaş: "İki bireysel hatayla maçı verdik"

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, maçın ilk yarısında iyi bir oyun oynadıklarını söyledi.

Üretkenlik anlamında ilk yarıda başarılı olduklarını aktaran Bektaş, şunları kaydetti: "Defans ile orta sahadaki buluşmalarla ve yapılan koşularla gol arayan bir Alanyaspor olduğunu biliyorduk. Buna iyi çalışmıştık. Bu anlamda rakibimize pek fırsat vermedik ama iki bireysel hata olunca futbolda cezayı keserler. Baskı sonucu kaybedilen bir topu kalemizde gol olarak gördük. İkinci golde de son adam varken böyle bir hata yapmamalıyız. Yani iki bireysel hatayla maçı verdik."

Bektaş, bu kadar kolay maç kaybetmemeleri gerektiğine dikkati çekerken, "Üretkenlik varken gol atmamız gerekiyordu. Bir de final paslarında biraz daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü en son final pasında biraz daha dikkatli olsak yine çok net pozisyona girebilirdik. Atamadık, olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu mağlubiyet nedeniyle hiçbir ümitsizliğe kapılmayacaklarını anlatan Bektaş, "Haftaya Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile içerde oynayacağız. Maçımızı kazanmak için çalışacağız. Kayserispor ilerleyen haftalarda çok daha iyi, çok daha diri bir görüntü verecek. İyi bir takımımız, iyi bir futbolcu topluluğumuz var. Camiamız, yönetimimiz ve başkanımız çok iyi çalışıyorlar." diyerek sözlerini tamamladı.

Çağdaş Atan: İşler yolunda

 

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