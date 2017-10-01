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01.10.2017 - 17:26 |

Çağlar, Bundesliga'daki ilk golünü attı

Almanya 1. Futbol Ligi’nde (Bundesliga) oynanan 7. hafta karşılaşmasında Freiburg, sahasında Hoffenheim’ı 3-2 yendi. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ilk golübü kaydetti.

Çağlar, Bundesliga'daki ilk golünü attı
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Schwarzwald Stadı’nda oynanan karşılaşmadaFreiburg, UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in rakiplerinden Hoffenheim’ı konuk etti.

Maça hızlı başlayan Hoffenheim, 14. dakikada Robin Hack ile 1-0 öne geçti.

Freiburg, bu gole 15. dakikada Florian Niederlechner ve 18. dakikada milli futbolu Çağlar Söyüncü’nün golleriyle cevap verdi ve ilk yarıyı 2-1’lik üstünlükle tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarının son bölümünde ev sahibi ekip, 87. dakikada Pascal Stenzel’in golüyle durumu 3-1 yaptı.

Hoffenheim, 90+1. dakikada Julian Schuster’in kendi kalesine attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Freiburg karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi.

İlk galibiyetini alan Freiburg, 7 puana yükseldi. Ligdeki ilk yenilgisini yaşayan Hoffenheim ise 14 puanda kaldı.

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