Ã‡aÄŸlar Åžahin Akbaba: SÃ¼per Lig kulÃ¼pleriyle anÄ±lmasÄ± beni mutlu ediyor

Bu sezon gÃ¶sterdiÄŸi etkili performansla dikkatleri Ã§eken 25 yaÅŸÄ±ndaki kaleci, AA muhabirine aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Ligde bu sezon iyi bir performans ortaya koyduklarÄ±nÄ± vurgulayan Ã‡aÄŸlar, "KaybettiÄŸimiz basit puanlar da oldu ama neticede yine iyi bir yerdeyiz. Sezon baÅŸÄ± geldiÄŸimizde hep beraber bir sÃ¶z verdik. VerdiÄŸimiz sÃ¶zÃ¼n arkasÄ±nda durduÄŸumuza inanÄ±yorum." dediÂ

Bursaspor'un ligde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan baÅŸarÄ±lÄ± file bekÃ§isi, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ben takÄ±m kalitemize, oyunculara ve teknik ekibe gÃ¼veniyorum. FikstÃ¼r avantajÄ±nÄ± kullanÄ±rsak, ilk ikide hedeflediÄŸimiz ÅŸampiyonluÄŸa direkt ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o kaliteye sahibiz. Åžu anki hedeflerimiz doÄŸrultusunda bence doÄŸru yoldayÄ±z. Kalan 6 maÃ§a da en iyi ÅŸekilde hazÄ±rlanÄ±yoruz. Ã‡alÄ±ÅŸmalar tekrar baÅŸladÄ±, kampÄ±mÄ±z gÃ¼zel geÃ§iyor. Ä°nÅŸallah bu 6 maÃ§ta iyi skorlar alÄ±p, Bursaspor'u hakettiÄŸi yere geri Ã§Ä±karacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum."

"Bursaspor Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir camia"

Ã‡aÄŸlar Åžahin Akbaba, Bursaspor camiasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n herkes tarafÄ±ndan Ã§ok iyi bilindiÄŸini belirtti.Â Â YeÅŸil-beyazlÄ± taraftarlarÄ±n takÄ±ma inanÄ±lmaz bir gÃ¼Ã§ verdiÄŸini dile getiren genÃ§ kaleci, "Bursaspor Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir camia. TaraftarlarÄ±mÄ±z Ã§ok Ã¶nemli destek veriyor. OnlarÄ±n destekleri sayesinde bazÄ± maÃ§larÄ± Ã§evirdik. TaraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n bize Ã§ok bÃ¼yÃ¼k avantajÄ± oluyor." diye konuÅŸtu.

Ã‡aÄŸlar, yeÅŸil-beyazlÄ± ekibin kadrosunda yer aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ok mutlu olduÄŸunu ifade ederek, "Bursaspor, SÃ¼per Lig'de ÅŸampiyon olmuÅŸ bir kulÃ¼p. BaÅŸka sÃ¶ze gerek yok. Hak ettiÄŸi yer de her zaman SÃ¼per Lig. Bursaspor'u hak ettiÄŸi yere Ã§Ä±karmak istediÄŸimizi her zaman sÃ¶yledim. Bursaspor olarak SÃ¼per Lig'de yine bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlara kÃ¶k sÃ¶ktÃ¼receÄŸimize inanÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.

"Kendimi geliÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum"

Ã‡aÄŸlar Åžahin Akbaba, Ã¼st seviyeleri hedefleyen futbolcularÄ±n kendini sÃ¼rekli geliÅŸtirmesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekti.Â Â Futbolun sÃ¼rekli deÄŸiÅŸtiÄŸini dile getiren baÅŸarÄ±lÄ± kaleci, "Kendimi geliÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Ä°nsan kendini geliÅŸtirmezse, hep yerinde sayar. Ben de bunun bilincinde olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. BazÄ± riskler alÄ±yorum. Kendimi geliÅŸtirmek iÃ§in bu riskleri almak zorunda hissediyorum. O yÃ¼zden Ã¶nde oynuyorum. Ã–nde oynadÄ±ÄŸÄ±m zaman Ã§ok eleÅŸtiri alÄ±yorum ama ben kendimce doÄŸru olanÄ± yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Ãœst dÃ¼zey dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsan, hedeflerinde Ã¼st dÃ¼zeyde olmak varsa, bunlarÄ± yapmak zorundasÄ±n." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â

Ä°brahim hocanÄ±n kalitesi tartÄ±ÅŸÄ±lmaz"

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YeÅŸil-beyazlÄ± kaleci, teknik direktÃ¶r Ä°brahim ÃœzÃ¼lmez'i Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± bulduÄŸunu dile getirdi.Â ÃœzÃ¼lmez'in 2 sene Ã¼st Ã¼ste TFF 1. Lig'de ÅŸampiyon olduÄŸunu hatÄ±rlatan genÃ§ file bekÃ§isi, "Ä°brahim hocanÄ±n kalitesi tartÄ±ÅŸÄ±lmaz. Onunla ilk kez ElazÄ±ÄŸspor'da Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±m. Onun ilk teknik direktÃ¶rlÃ¼k tecrÃ¼besiydi. Orada zaten karakteri ve kiÅŸiliÄŸi belliydi. Bizi Ã§ok iyi temsil etti. Åžimdi Bursa'da da beraberiz. O da ÅŸu anda Ã§ok iyi performans sergiliyor. Ä°nÅŸallah baÅŸarÄ±larÄ±na Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ÅŸampiyonluÄŸu ekleyecek. Hem biz hem de o hedefine ulaÅŸmÄ±ÅŸ olacak." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

"AdÄ±mÄ±n SÃ¼per Lig kulÃ¼pleriyle anÄ±lmasÄ± beni mutlu ediyor"

Ã‡aÄŸlar Åžahin Akbaba, transferde adÄ±nÄ±n SÃ¼per Lig kulÃ¼pleriyle anÄ±lmasÄ±ndan memnuniyet duyduÄŸunu belirtti.Â Â Bu durumu, gÃ¶sterdiÄŸi performansÄ±n bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayan Ã‡aÄŸlar, ÅŸu anda sadece Bursaspor'un baÅŸarÄ±sÄ±na odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"Transfer haberlerini duymak, adÄ±mÄ±n SÃ¼per Lig kulÃ¼pleriyle anÄ±lmasÄ± beni mutlu ediyor." diyen oyuncu, "Menajerim Cenk TekelioÄŸlu, tekliflerin gelmesinin doÄŸal olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Ancak ben menajerime de baÅŸkanÄ±m Mesut Mestan'a da kalan 6 maÃ§a odaklandÄ±ÄŸÄ±mÄ±, baÅŸka bir ÅŸeyle uÄŸraÅŸmak istemediÄŸimi sÃ¶yledim. Bu 6 maÃ§ta en iyi skorlarÄ± alÄ±p, Bursaspor'u hakettiÄŸi yere Ã§Ä±karmak iÃ§in elimden geleni yapacaÄŸÄ±z. Åžu anki tek dÃ¼ÅŸÃ¼ncem o. Sezon bittikten sonra baÅŸkanÄ±mla, menajerimle oturup konuÅŸuruz. Her iki tarafÄ±n menfaati iÃ§in de gerekli her ÅŸey yapÄ±lÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Fernando Muslera benim idollerimden birisi"

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Ã‡aÄŸlar Åžahin Akbaba, Galatasaray'Ä±n tecrÃ¼beli file bekÃ§isi Fernando Muslera'yÄ± idol olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.Â Futbola Bucaspor'un altyapÄ±sÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve o dÃ¶nem A takÄ±m kalesini koruyan ÅŸu anki menajeri Cenk TekelioÄŸlu'nu Ã¶rnek alarak bu gÃ¼nlere geldiÄŸini dile getiren genÃ§ kaleci, "Herkes genelde kendine A takÄ±mda oynayan kaleciyi Ã¶rnek alÄ±r. Ben Bucaspor'da oynarken Cenk TekelioÄŸlu abim kaleciydi. MaÃ§lara gittiÄŸimde onu gÃ¶rÃ¼yor, 'BÃ¼yÃ¼yÃ¼nce bende bÃ¶yle olacaÄŸÄ±m.' diyordum. Ä°lk idolÃ¼m Cenk TekelioÄŸlu'dur. Åžu anda kendisi benim resmi menajerim. SÃ¼per Lig'de ise her zaman sÃ¶ylÃ¼yorum, kalitesiyle, karakteriyle, kaleci tekniÄŸiyle Fernando Muslera benim idollerimden birisi. Ã‡ok yetenekli, Ã§ok kaliteli bir kaleci." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.

"En bÃ¼yÃ¼k hedefim A Milli TakÄ±m'da forma giymek"

BaÅŸarÄ±lÄ± file bekÃ§isi, A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nda forma giymeyi en bÃ¼yÃ¼k hedef olarak belirlediÄŸini anlattÄ±.Â Ã–ncelikli hedefinin Bursaspor'la ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸÄ±p, gelecek sezon SÃ¼per Lig'de mÃ¼cadele etmek olduÄŸunu hatÄ±rlatan Ã‡aÄŸlar, "Tabii ki en bÃ¼yÃ¼k hedefim A Milli TakÄ±m'da forma giymek. O formayÄ± giyip, Ã¼lkemi temsil etmek. Bunun iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Bu baÅŸarÄ±larÄ±mÄ±n sonucunu inÅŸallah A Milli TakÄ±m'a Ã§aÄŸrÄ±larak elde edeceÄŸime inanÄ±yorum." diye konuÅŸtu.

Ã‡aÄŸlar, TÃ¼rkiye'yi Avrupa'da da temsil etmek istediÄŸini vurguladÄ±.

Â "GenÃ§ kalecilerimiz Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ±"

Ã‡aÄŸlar, TÃ¼rkiye'de artÄ±k Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± kalecilerin yetiÅŸtiÄŸine iÅŸaret etti. VirÃ¼s sÃ¼recinden tÃ¼m futbolcularÄ±n piskolojik olarak etkilendiÄŸini de dile getiren baÅŸarÄ±lÄ± eldiven, "Futbol her sene deÄŸiÅŸiyor, herkes bir ÅŸeyler Ã¶ÄŸrenerek kendini geliÅŸtiriyor. Mesela Trabzonspor'da UÄŸurcan (Ã‡akÄ±r) Ã§ok iyi maÃ§lar Ã§Ä±karÄ±yor, kendini geliÅŸtiriyor, Ã¼zerine koyuyor. Bizim yaÅŸ grubundan benim en Ã§ok beÄŸendiÄŸim Erce KardeÅŸler, kendini Ã§ok iyi geliÅŸtiriyor. Yine GÃ¶khan Akkan da onlardan biri. FenerbahÃ§e'de Altay (BayÄ±ndÄ±r) oynuyor. Yani genÃ§ kaleciler ÅŸu anda Ã§ok iyi ÅŸekilde ilerliyorlar. GenÃ§ kalecilerimiz Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Kendini geliÅŸtirmek adÄ±na elinden gelenin en iyisini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã‡aÄŸlar, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"EÄŸer hedefinde daha Ã¼st seviyeler varsa, her zaman daha iyisini yapmak isteyeceksin. O yÃ¼zden ÅŸu anda gÃ¼nÃ¼mÃ¼z futboluna ayak uydurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Bu ÅŸekilde herkesin geliÅŸebildiÄŸinin bilincindeyim, bunu gÃ¶rÃ¼yorum. Onlar geliÅŸtikÃ§e kendimin de geliÅŸeceÄŸini hissediyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ geride kalmamak iÃ§in daha iyi Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±n. O yÃ¼zden Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ± Ã§ok iyi ÅŸekilde yapÄ±yorum. Ä°nÅŸallah hedeflediÄŸim yerlere ulaÅŸacaÄŸÄ±ma inanÄ±yorum."





