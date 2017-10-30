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30.10.2017 - 17:19 |

Çağlar Söyüncü'ye 1 maç men

Bundesliga takımlarından Freiburg'da forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, dün deplasmanda Stuttgart ile yapılan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç men cezası aldı.

Çağlar Söyüncü'ye 1 maç men
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Freiburg'da forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, dün deplasmanda Stuttgart ile yapılan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç men cezası aldı.

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, Çağlar Söyüncü'ye sportmenliğe aykırı davranışından dolayı 1 maç ceza verildiği ifade edildi. Kulübün ve futbolcunun verilen cezaya itiraz etmeyeceği kaydedildi.

Söyüncü, ligde dün oynanan ve Stuttgart'ın 3-0 galip geldiği karşılamanın 12. dakikasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü.

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