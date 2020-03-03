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HaberlerÄ°talya Serie A Haberleri Cagliari'de teknik direktörlüÄŸe Walter Zenga getirildi
03.03.2020 - 21:49 | | Â  Â  Ä°STANBUL (AA) -

Cagliari'de teknik direktörlüÄŸe Walter Zenga getirildi

Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari'deÂ  teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸe Walter Zenga getirildi.Â

Cagliari'de teknik direktörlüÄŸe Walter Zenga getirildi

Cagliari KulÃ¼bÃ¼, Rolando Maran'dan boÅŸalan teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶reviÂ  iÃ§in Ä°talyan Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± Zenga ile 30 Haziran 2021'e kadar anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â  duyurdu.

Kariyeri boyunca Ä°ngiltere'de Wolverhampton, Ä°talya'da Catania,Â  Palermo, Sampdoria gibi takÄ±mlarda gÃ¶rev alan 59 yaÅŸÄ±ndaki Zenga, TÃ¼rkiye'deÂ  Gaziantepspor'u Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Serie A'da son 11 maÃ§Ä±nÄ± kazanamayan Cagliari, 32 puanla 11. sÄ±radaÂ  yer aldÄ±.

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