03.03.2020 - 21:49 | | Â Â Ä°STANBUL (AA) -
Cagliari'de teknik direktörlüÄŸe Walter Zenga getirildi
Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari'deÂ teknik direktÃ¶rlÃ¼ÄŸe Walter Zenga getirildi.Â
Cagliari KulÃ¼bÃ¼, Rolando Maran'dan boÅŸalan teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶reviÂ iÃ§in Ä°talyan Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± Zenga ile 30 Haziran 2021'e kadar anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â duyurdu.
Kariyeri boyunca Ä°ngiltere'de Wolverhampton, Ä°talya'da Catania,Â Palermo, Sampdoria gibi takÄ±mlarda gÃ¶rev alan 59 yaÅŸÄ±ndaki Zenga, TÃ¼rkiye'deÂ Gaziantepspor'u Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
Serie A'da son 11 maÃ§Ä±nÄ± kazanamayan Cagliari, 32 puanla 11. sÄ±radaÂ yer aldÄ±.