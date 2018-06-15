Çakır’dan bir ilk

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda ilk maçına bugün çıkacak.

Çakır, Fas ile İran arasında oynanacak B Grubu’nun açılış maçını yönetecek. Saint Petersburg şehrindeki Saint Petersburg Stadyumu’nda saat 18.00’de başlayacak müsabakada, Cüneyt Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Cüneyt Çakır bu maçla, ikinci kez Dünya Kupası’nda görev almayı başaran ilk Türk hakemi olarak tarihe geçecek. Üst üste ikinci kez FIFA Dünya Kupası’nda görev alan Çakır ve ekibi, Brezilya’da yapılan 2014 Dünya Kupası’nda Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçı da dahil olmak üzere 3 müsabaka yönetmişti. 42 yaşındaki Çakır bu maçla 162. uluslararası karşılaşmasına çıkacak.