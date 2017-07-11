Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Calderon'un yeni adresi Cavaliers
11.07.2017 - 10:15 | | AA

Calderon'un yeni adresi Cavaliers

NBA ekibi Cleveland Cavaliers, deneyimli oyun kurucu Calderon'u renklerine bağladı.

Calderon'un yeni adresi Cavaliers
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers, İspanyol oyun kurucu Jose Calderon'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Calderon ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Deneyimli basketbolcu, geride kalan sezonda Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks takımlarında forma giydi. Calderon, normal sezonda çıktığı 41 maçta 3,4 sayı, 2,1 asist ve 1,8 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Milli takımda dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan Calderon, 12 sezonluk NBA kariyerinde Toronto Raptors, Detroit Pistons, Dallas Mavericks ve New York Knicks ekiplerinde de forma giydi.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
  2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
  3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
  4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
  5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
    Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Sıradaki Haber