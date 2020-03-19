Caleb Ekuban'a transferde veto! Tugay Kerimoğlu...

Trabzonspor'un Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban için sürpriz bir veto geldi. İskoç basını bordo-mavili takımın yıldızı Ekuban'ın Rangers'la anılmasından sonra anket başlattı.

İskoç taraftarlar, yüzde 53 oranla oy kullanıp 'hayır' dedi. Ayrıca İskoç basını haberinde Ekuban transferini 1999'daki Tugay Kerimoğlu transferine benzetti.

'Tugay 2.0' başlığıyla verilen haberde; Rangers'ın çok dikkatli davranması gerektiği ve ciddi bir bonservis bedeli ödemekten geri durması gerektiği aktarıldı.

Ekuban'ın 25 yaşında olduğu ve Trabzonspor'un 9 milyon euro civarı bir bedel belirlediği anımsatıldı. Bu nedenle transferin yüksek riskler taşıdığı yazıldı. Detayda ise Ekuban'ın bu sezon sadece 3 gol attığı ve sakatlıklar geçirdiği vurgulandı.