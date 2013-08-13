Çalımbay: 1.5 ay sonra takım oluruz

Mehmet Cengiz Tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Rıza Çalımbay, iki aydır geçirdikleri hazırlık döneminin ardından 5 yıl aradan sonra takımın Süper Lig'de mücadele edeceğini hatırlattı. En büyük sıkıntılarının eksik kadroları nedeniyle takım olarak hazırlık dönemini iyi geçirememek olduğunu ifade eden Çalımbay, "Yeni bir takımız ve bu kadroyu kurmak zaman aldı. Kadromuzu kamp döneminde kuramamak şansızlık oldu. Yönetimimizde biz de oyuncuları tamamlayarak kampları tamamlamak isterdik. Maalesef bir türlü tam kadro olarak kampları yapamadık. En kısa zamanda kalan transferlerimi yaparak hazır hale gelmek istiyoruz" diye konuştu.

"BİR BUÇUK AY SONRA TAM TAKIM OLURUZ"

Yeni takım olmanın sıkıntısını yaşadıklarını ifade eden Çalımbay şunları söyledi:

" Beşiktaş maçında belli bölümlerde güzel futbol oynadık. Yediğimiz gol kötüydü. Yaptığımız hatalarda vardı. Böyle maçlarda hata olması avantaj oluyor. Bu hataları lig maçlarında yapmayacağız. Mevcut kadro ile bu işi götüreceğiz. Gelecek olan arkadaşların da katılmasıyla kadromuz daha da güçlenecek. Ancak bir veya bir buçuk ay sonra tam olarak takım oluruz. Çünkü toplama bir takımız. Lig başlayacak bize halen futbolcu geliyor. Bunların uyum süreci var. Onun için böyle bir süreye ihtiyacımız var"

"ZOR BİR YIL OLACAK"

Süper Lig'de ilk yılın zor geçeceğini ifade eden Çalımbay, " Sahamızda Gençlerbirliği maçı ile lige başlayacağız. Dezavantajlarımız ne olursa olsun lige iyi başlamamız gerekiyor. Taraftarımızın desteği ile oynayacağımız ilk maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ne olursa olsun ortada bir gerçek var ki hayati öneme sahip bir maç oynayacağız. Taraftarımızın bu maçta bizi desteklemelerini bekliyoruz. Onların desteği ile Rizespor'u iyi yerlere getirmek istiyoruz" dedi. Çalımbay, stoper ve ön libero olmak üzere en az iki futbolcu daha transfer edeceklerini sözlerine ekledi.

NİJERYALI GODFREY OBOABONA ITARNA ILE ANLAŞTI

Çaykur Rizespor, Nijeryalı stoper oyuncusu Godfrey Oboabona Itama ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Nijerya milli takımında olan futbolcunun Cuma günü Rize'ye gelerek Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.