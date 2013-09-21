Çalımbay: Bursa maçında hedefimiz 3 puan

Bursaspor'un geçen hafta sahasında Beşiktaş'a karşı kaybettiğini hatırlatan Çalımbay, "Bunu telafi etmek isteyeceklerdir. Maçın başından sonuna kadar saha içerisinde ne yapılması gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Ayağımızı yere sağlam basacağız. Bu işin şakası yok. Futbol şaka ve disiplinsizlik kaldırmaz. Onun için maç sonuna kadar oyun disiplininden kopmadan ve mükemmel konsantre olarak oynamamız gerekiyor. Bunu sadece Bursaspor maçında değil tüm maçlarda yapmalıyız. En düşük bir disiplinsizlik ve boş vermişlik bizi çok kötü yerlere götürür. Bizim böyle bir şey yapma şansımız yok. Hedefimiz galibiyet" diye konuştu.

"ÇOK ZOR MAÇLAR BİZİ BEKLİYOR"

Taraftarın bu yıl lige çok formda başladığını ve aynı şekilde devam etmelerini istediğini ifade eden Çalımbay, kendilerini zorlu bir maç periyodunun beklediğini kaydetti ve şunları söyledi:

"Çok zor maçlar bizi bekliyor. Bursaspor ile karşılaştıktan sonra Galatasaray'a gideceğiz, arkasından kupa maçı ve Medical Park Antalyaspor ile karşılaşacağız. Lige verilecek aradan sonra üst üste Beşiktaş ve Eskişehirspor deplasmanlarına gideceğiz. Mutlaka oynadığımız oyunun üzerine çıkmalıyız. Lige yeni başlamış bir takım için alınan galibiyet ve puanlar gerçekten çok iyi. Ama önemli olan istikrarı sürdürmek."

CERNAT VE KALU'DAN İYİ HABER

Çaykur Rizespor'da Bursaspor maçı öncesi sakatlığı süren kaleci Necati dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Takımda hafif sakatlıkları bulunan Cernat ile Uche Kalu'nun sakatlıklarının geçtiği ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görev vermesi halinde forma giyebilecekleri belirtildi. Bu arada hafta içi oynanan hazırlık maçında formda bir görüntü sergileyen Goodfrey'inde kadroda yer alması bekleniyor.