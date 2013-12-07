Çalımbay: "Çok çalışmıştık"

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Duran toplardan gol yememiz beni çok üzdü. Oysa bu toplara çok çalışmıştık" dedi.



Çalımbay, maçın ardından düzenlediği basın otplantısında, Fenerbahçe karşısına kazanmak için çıktıklarını belirterek, "Maça istediğimiz şekilde başladık. İlk yarı ne istediysek hepsini yaptık. Maalesef iki duran toptan gol yedik. Takımımın oyunundan genel olarak memnunum. Bugün yine şansız sakatlıklar yaşadık. Kwueke sakatlandı dışarı almak zorunda kaldık" dedi.



Takım olarak iyi olduklarını ifade eden Çalımbay, şunları söyledi:

İŞTE GOLLER:





"Kaybettiğimiz için üzgünüz. Duran toplardan gol yememiz beni çok üzdü. Oysa bu toplara çok çalışmıştık. Kalan üç maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Bu kadar sakatlığın olduğu bir takımda sıkıntılar yaşamamız normal. Bu maçta yine Kwueke ve Cernat'ın sakatlık yaşaması son derece talihsizlik. Yoksa Fenerbahçe'nin bize çok üstünlüğü yoktu. Rakibimizde oyunun kaderini değiştirecek çok adam var. Son dakikalarda attıkları goller de bana göre şans değil. Zengin bir kadroları var. Hangi oyuncu olursa olsun rakibin bir zaafını bulup gol bulabiliyor" ifadelerini kullandı.



Yunus Yıldırım'ın çok kötü bir maç yönettiğini kaydeden Çalımbay, "Buna Fenerbahçe'nin ihtiyacı yok. Caner'in topu elle almasını görmemesi mümkün değil. Topa basıp düşen pozisyonda faul çaldı. Hakem bariz hatalar yaptı. Çok iyi hakem ama bugün formsuzdu. Bütün takdir haklarını rakibe kullandı" şeklinde konuştu.



"Kalan üç maçı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz"



Sercan Kaya ise kazanmak için mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Maça iyi başladık. Bulduğumuz pozisyonları gole çeviremedik ve kaybettik. Kalan üç maçı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.



Sezer Özmen kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Kazanmayı düşünürken kaybettik. İlk yarının son dakikasında yediğimiz gol ve son bölümde yediğimiz ikinci golü telafi etmek için zaman yoktu. Ligin devre arasına daha iyi bir durumda girmek için kalan maçları kazanmak istiyoruz" diye konuştu.



