Çalımbay defans hattından memnun

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Kasımpaşa maçında defansı ilk kez dört dörtlük yaptıklarını söyledi.

Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasımpaşa karşısında maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettiklerini belirtti. Kasımpaşa karşısında oynanan oyundan memnun olduğunu ifade eden Çalımbay, "Çok iyi pozisyonlarımız vardı ama son paslarda dikkatli olamadık. Son paslarda daha dikkatli olsaydık galip gelebilirdik. Son paslarda başarısız olurken defansta çok iyi işler yaptık. Kasımpaşa maçında ilk kez dört dörtlük savunma yaptık. Bireysel hataların olmadığı, takım oyununu çok iyi oynadığımız bir karşılaşma oldu" dedi.

Forvet hattında Uche Kalu ile Davit Depetris'in performanslarının çok kötü olduğunu vurgulayan Çalımbay, "En büyük sıkıntımız alternatiflerimizin olmaması. Takımımda iyi alternatifler olsaydı çok daha fazla puanımız olurdu. Özellikle maça bir gün kala Kweuke'nin sakatlanması bizi çok etkiledi. Oyun planımızı değiştirmek zorunda kaldık. Kweuke'nin sık sakatlanması bizi etkiledi" diye konuştu.

Taraftarın takımın kazanmasını istediğini ve her zaman haklı olduğunu kaydeden Çalımbay, şunları söyledi: "Haftalardır kazanamayan bir ekip. Taraftar ne söylese haklı. İçeride yaşadığımız sıkıntıyı bilmediği için yüzeysel olarak takımının galip gelmesini istiyor. Uzun süre kazanamayan bir takıma karşı taraftarın eleştiride bulunması haklıdır. Takımda tepki olmayan kimse yok. Ali Adnan'dan tutun Tevfik'e kadar tepki olabilir. Elimizdeki malzeme ile en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Birçok futbolcumuzu oyun içinde veya maç maç dinlendiremiyoruz. Sakatlıkları olduğu halde sahada kalan oyuncularımız var. Sakatlıktan tam çıkmadan sahaya dönen oyuncuların performansı bekleneni karşılayamıyor ama ikinci yarı yapacağımız takviyelerle sorunsuz bir dönem geçireceğiz. Lige verilecek ara ve transfer dönemi en çok bize yarayacak."