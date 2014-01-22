Çalımbay iddialı konuştu

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Gençlerbirliği maçı ile ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Çalımbay, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ilk yarıdan çok büyük dersler aldıklarını belirterek, "Aynı hataları yapmadan doğrularımızı artırmak için çok verimli bir kamp dönemi geçirdik. Yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. Takımın daha alternatifli olması için çalışma yürüttük" diye konuştu. Yeni transferlerin hazır olmaması için iki üç haftaya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Çalımbay, şöyle devam etti: "En çok eksiği olan Lualua. Fizik ve taktik anlamda kısa sürede aramıza katılması için çaba harcayacağız. Ümit Korkmaz kariyeri başarılarla dolu ama eksikleri nedeniyle zamana ihtiyacı var. Forvet mevkisinde ise bir oyuncu daha arayışımız devam ediyor. Hurşut'un belinde sakatlık meydana geldi. Bu açıdan çok üzgünüz. Ufak tefek farklı eksikliklerimiz de var. Bunları giderince sorun yaşamayız."

İkinci yarı ligin mücadele gücünün daha yüksek olacağını vurgulayan Çalımbay, "Takımlar birbirini tanıyor. Kimin kimi yeneceği belli olmayan maçlar oynanacak. Biz bu mücadeleye hazırız. Zoru seven biriyim. Üzerimizde baskı olacak ama takımımız mücadele eden ve disiplinli bir takım. Bu zorlukların üstesinden kesinlikle geleceğiz. Takımın birlik ve beraberlik içerisinde olması büyük artımız" ifadelerini kullandı.

"Zor maç olacak"

Gençlerbirliği maçının en zor maçlardan olacağını belirten Çalımbay, "Yeni arkadaşlarımın hepsini Gençlerbirliği maçında oynatmak isterdim ama eksikleri var. Kimin oynadığı çok önemli değil. Yapılacak antrenmanlarla Gençlerbirliği maçı kadromuzun son şeklini vereceğiz. Gençlerbirliği maçı ile ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi. Çaykur Rizespor için bu sezonun çok önemli olduğunun altını çizen Çalımbay, "Bu yıl kalıcı olmak zorundayız. Bu sorunu çözdüğümüz taktirde iyi işler yapacağız. Bu takımın hedefi ilk on içerisinde yer almak. Bu yıl kalıcı olursak seneye bir iki takviye ile yolumuza daha rahat devam ederiz" şeklinde konuştu.

Çalımbay, hastalığı nedeniyle tedavi gören eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Süleyman Seba'nın kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.