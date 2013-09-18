Çalımbay: İstikrarı lig sonuna kadar sürmeliyiz

Çaykur Rizespor'un Mehmet Cengiz Tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Çalımbay, Gaziantepspor karşısında aldıkları galibiyetin ilk deplasman galibiyeti olması açısından önem taşıdığını ifade etti, sezon başından bu yana oynadığı maçlarda mücadeleden kopmayan görüntü veren takımını övdü. Ligde bulundukları konumum çok iyi olduğunu ifade eden Çalımbay, şunları söyledi:

"Lig çok uzun ve zor bir maraton. Burada en önemli olan yakaladığımız istikrarı sürdürmektir. Sürdürmememiz için de bir neden yok. Yapılacak olan oynadığımız oyunun üstüne çıkmak. Herkes biraz daha kapasitesinin üzerine çıkmalı. Henüz hazır olmayan arkadaşların da katılımı ile daha alternatifli bir kadromuz olacak. Önümüzdeki haftadan itibaren hem kupa, hem lig mücadelesi yapacağız ve bütün arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Futbolcularımızın performansını yukarı çıkarabilirsek bu bizim için en büyük transfer olur. Çok zor süreçler başlıyor. Mutlaka tempomuzu ve iyi yaptığımız şeyleri artırıp kötüleri azaltmamız, yok etmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun, hem içerde hem dışarıda oyundan kopmayan, sadece galibiyeti düşünen bir takım olmamız gerekiyor. Bütün çabamız bu yönde. Galibiyetler çok önemli ama bu istikrarı ligin sonuna kadar götürmek daha da önemli."

"RİZESPOR İLE BURSASPOR ARASINDAKİ GERGİNLİĞE SON VERMELİYİZ"

Çaykur Rizespor ile Bursaspor arasında geçmişte yaşanan gerginliklerin hatırlatılması üzerine Çalımbay, bunların hepsinin geçmişte kaldığını belirtti. Çalımbay, "O yüzden artık bunlara bir son vermemiz lazım. Böyle şeylerin üstüne durmamamız gerekiyor. Rizespor olarak bize yakışan budur. Takımımızın menfaati ve galip gelmemiz için o desteği verelim. Bursaspor'da, diğer takımlarda bizim kardeşimizdir. Başka bir gözle bakmak bize yakışmaz. Buna bir son vereceğimizi düşünüyorum. Bursa taraftarı da gelir, hep beraber taraftarımızla maçı seyrederler. Bizim önemli olan galibiyettir. Başka bir düşüncemiz yok. Geçmişte yaşanan bir sürü olaylar oldu. Bu sadece Rizespor ile Bursaspor arasında olmadı. Halen takımlar arasında süren rekabet ve sorunlar olmuştur. Belki bir şey değildi ama biz büyütmüşüzdür. Bunu sürdürmemin bir anlamı yok. İnşallah taraftarımızda sürdürmeyecektir" dedi,

"BURSA KARŞISINDA GALİBİYETE ODAKLANMALIYIZ"

Bursaspor ile zor bir maç oynayacaklarını dile getiren Çalımbay konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son maçlarını kaybetmeleri bizim için dezavantaj oluşturdu. Mutlaka bu maçı telafi etmek için bütün gayretlerini göstereceklerdir. Oynadığımız takım Türkiye liginde Trabzonspor'dan sonra şampiyon olmuş Anadolu takımlarından biri. Burada bizim en büyük desteğimiz taraftarımız olacak. Taraftarımızın başka bir yere odaklanmadan sadece galibiyetimizi odaklanırsa bizim için daha iyi olur. Biz bize yakışanı yapacağımıza hem taraftar hem sahadaki futbolcular olarak inanıyoruz."

KWEUKE 12 MAÇ SONRA SAHALARA DÖNÜYOR

Çaykur Rizespor'un Kamerun'lu golcüsü Leonard Kweuke, geçen sezon Çek Cumhuriyeti'nin Sparta Praha takımında oynarken rakibinin ayağını kırdığı için 12 maç ceza almıştı. 8 maçlık cezasını Çek Cumhuriyeti'nde çeken Kweuke'nin cezası ligde oynanan 4 maçın sonunda tamamlanmış oldu. Bursaspor maçında Çalımbay'ın görev vermesi halinde forma şansı bulacak olan Kweuke, heyecanlı olduğunu söyledi. Kweuke, "Futbolu çok seviyorum. Uzun bir aradan sonra sahalara dönecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ceza süresinde takım arkadaşlarım sahada mücadele ederken ben tribünde onları izliyordum ve oynamadığım içinde çok üzülüyordum. Artık bunların hepsi geride kaldı. Şimdi sıra sahaya çıkıp kendimi gösterip takım arkadaşlarıma katkı sağlamalıyım. Bunun içinde çok heyecanlıyım" diye konuştu.