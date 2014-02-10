Çalımbay iyi başlamıştı ama...

Çaykur Rizespor'da sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay, ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet, bir mağlubiyetle 12 puan toplayarak averajla takımını liderliğe kadar yükseltirken, son 15 maçta ise galibiyet yüzü göremedi.



Spor Toto Süper Lig'de Çalımbay ile ilk 5 maçta 12 puan toplayan yeşil-mavili ekip, Süper Lig'deki 13 sezonunda en iyi başlangıcını yapmış oldu.



Ligin 5 haftasında Bursaspor karşısında 2-1 skorla son galibiyetini alan Karadeniz temsilcisi, ardından oynadığı 15 maçın 9'unda sahadan yenilgiyle ayrılırken, 6'sında beraberlikle yetindi.



Ligin ikinci yarısına 3-1'lik Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlayan Karadeniz ekibi, son 2 maçta ise Trabzonspor ve Kayseri Erciyesspor ile berabere kalarak 4 puan kaybetti. Yeşil-mavililer, ikinci yarıda oynadığı 3 maçta 7 puan kaybetti.



- Rize'de 3. kez göreve getirilmişti

Kariyerinde 3. kez Çaykur Rizespor'u çalıştıran Çalımbay, teknik direktörlük hayatında ilk kez 15 maç üst üste galibiyet sevinci yaşayamadı.



2004-2005 sezonun ilk yarısında görev aldığı Karadeniz temsilcisiyle alınan başarılı sonuçlarıyla dikkati çeken Çalımbay yönetimindeki Rizespor ilk yarıyı 4. sırada tamamlama başarısı gösterdi. Başarılı teknik adam, sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ın başına getirilmişti.



Karadeniz temsilcisinde 2006-2007 sezonun ikinci yarısının devre arasında tekrar göreve getirilen Çalımbay, zorlu bir sezonun ardından takımı Süper Lig'de tutmayı başarmıştı.



Üçüncü kez görev yaptığı takımda 20 Süper Lig maçına çıkan Çalımbay, eski takımında 15 maç ile en uzun süre maç kazanamayan teknik direktör oldu.

