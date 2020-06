Çalımbay: İyi bir takım yaratmak istiyoruz

Bolu'nun Gerede İlçesi'nde bulunan Greenpark Otel'de yeni sezon öncesi kampa giren Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Çaykur Rizespor, günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Bu sabah yapılan antrenmanda çam ormanları arasında kros yapan futbolcular açma germe hareketlerinden sonra otele ait göletin etrafında yürüyüş yaptı. Kros yapan futbolcular güç depolarken, teknik direktör Rıza Çalımbay ise futbolcuların arkasından yürüdü.



Kadrolarını oluşturamadıkları için sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Rıza Çalımbay, "Çalışmak için çok iyi bir yerdeyiz. Çalışmalarımız zevkli ve neşeli gidiyor. Kadromuzun tam olmamasından dolayı sıkıntımız var. İstediğimiz olamazsa 1-2 hafta çok sıkıntı yaşayabiliriz. Bunun bir an önce telafi etmek için herkesten önce sezonu açtık. Herkesin birbirini tanımasını istiyoruz. Eksikliklerimizi yurt dışı kampına gitmeden önce tamamlayacağız. Her istediğimiz futbolcuyu alma şansımız yok. Amacımız sağlam, disiplinli, defansta ve ofansta iyi oyuncuları olan bir takım yaratma çabasındayız. Onun için uğraşıyoruz. Ne olursa olsun sezona çok iyi başlamalıyız" dedi.



Görev aldığı her takımdan Türk futboluna oyuncu yetiştirdiklerini ifade eden Rıza Çalımbay, "Rizespor'da 3'üncü kez görev aldım. Hepsinde de zor durumlarda aldık, iyi bitirdik. Eskişehirde de kötü dönemde aldık ama her şeye rağmen iyi bir takım yarattık. Eskişehir takımını iyi yere getirdik. Gittiğimiz her yerde iyi işler yaparken, Türk futboluna da oyuncu kazandırıyoruz. Eskişehirspor'dan Alper ve Veysel'i örnek gösterebilirim. Çıkardığımız bir çok oyuncu var. Her gittiğimiz yerde de böyle oluyor. Rize'de de tek düşüncemiz iyi bir takım yaratmak" diye konuştu.