Çalımbay: Performansımızın üzerine çıkmalıyız

Mehmet Cengiz Tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Çalımbay, ligde yakaladıkları çıkış ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Çalımbay, "Ligde ve kupada ilerleyebilmek için takviye yapmamız şart. Ligi ve kupayı ayrı kadro ile götürmeliyiz. Aksi taktirde ligde zorlanırız. Bunun için devre arasında kadromuza takviye yapmalıyız" diye konuştu.

"OYUNDAN KOPMADAN MÜCADELE"

Zorlu lig yarışını iyi yerde bitirmek istediklerini, bunun için Galatasaray maçının ikinci devresinde oynadıkları oyunun üzerine çıkmaları gerektiğini ifade eden Çalımbay, hafta sonu karşılaşacakları Medical Park Antalyaspor maçı için şunları söyledi:

"Medical Park Antalyaspor maçı zor geçecek. Geçen hafta Beşiktaş karşısında ilk galibiyetlerini aldılar. Oynamayı seven tecrübeli futbolculardan kurulu bir ekip. Deplasmanlarda çok iyi oynuyorlar. Lig tecrübesi üst seviyede. Taraftarımızla çok iyi bütünleşerek maçtan kopmadan mücadele edeceğiz. Bunu yaparsak istediğimiz sonucu alırız."

"HAZIR OLMAYAN OYUNCULARIMIZ VAR"

Takımda henüz hazır olmayan futbolcular olduğuna işaret eden Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kweuke hazır değil. Şu anda yüzde 40'la oynuyor. Cernat çok değerli ve maç kazandıran bir oyuncu ancak maç içerisindeki temposunu artırması gerekiyor. Eren ve Depetris sakat, aramıza ne zaman katılacakları belli değil. Uche Kalu'nun ise sürekli sakatlık problemi oluyor. Bazı oyuncular performanslarını artırıyor. 27 futbolcumuz da tam hazır olsa kadroya takviye gerekmez ama eksiklerimiz görünüyor. Lig daha da çetinleşiyor. Zor periyoda giriyoruz. Milli maç arasının ardından lig daha da zorlaşıyor. Takım olarak yüzde 60 seviyedeyiz. Bunu artırmamız gerekiyor."

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Bu arada Rizespor'un Medical Park Antalyaspor maçı hazırlıkları da başladı. Koşu ve kondisyon ağırlıklı başlayan antrenman taktik ağırlıklı çalışma ile devam etti. Sakatlıkları bulunan Eren ve Depetris takımdan ayrı düz koşu yaptı. Yağmur altında gerçekleşen antrenmanda teknik heyet ve futbolcuların çok neşeli oldukları gözlendi.