Çalımbay: Rize tam bir futbol kenti

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Ç. Rizespor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği maçında özellikle gördükleri taraftar desteğinden çok memnun olduklarını belirterek, "Onların bu ilgisini görmek, desteğini almak çok güzel oldu. Buraya gelmeden herkes bu şehrin lig ve futbol şehri olmadığını söylüyordu. Sanırım bu maçta en güzel cevabı almış oldular. Burası bir futbol şehridir. Tüm arkadaşlarım çok iyiydi. İyi mücadele ettik. Ama daha erken. Çok zorlu uzun periyot var önümüzde. Bizim açımızdan zor geçecek ve bütün takımların zorlanacağı bir lig olacak. Ama ben bütün oyuncularıma güveniyorum. Bazı oyuncularım tam hazır değil. Ama bu oyuncularım da en geç 1 ay içerisinde hazır olacaklar" diye konuştu.

TRABZON TARAFTARINA GÜVENİYORUM

Trabzonspor'la deplasmanda oynayacakları maç için de değerlendirmelerde bulunan Çalımbay, şunları söyledi:

"Trabzon iyi bir takım. Trabzonspor taraftarının bize göstereceği ilgi, alaka çok önemli. Biz kardeşiz. İyi de takviyeler yaptılar. İçerde dışarıda iyi oynayan bir ekip. Trabzon'da Gençlerbirliği maçındaki performansımızın üstüne çıkmalıyız. Kardeş kulübüz. Öncelikli hedefimiz fair - play. Biz birbirini seven iki komşu ekibiz. Trabzonsporun kupa maçı oynaması bence hiçbir şekilde avantaj filan değil. Büyük bir kulüp ve kadrosu da ona göre kurulmuş. Bence bir farklılık olmayacak."

"KİM OLURSA OLSUN YERLİ OLSUN"

A Milli Takım Teknik direktörü Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılması konusunda da değerlendirmelerde bulunan Rıza Çalımbay, şunları söyledi:

"Yeni teknik adamın ne olursa olsun yerli olması lazım. Orada başarılar hep yerli arkadaşlarla olmuştur. Orada görev yapmak her Türk teknik adama için kutsaldır. Arkadaşımız ayrıldı diye üzüldük elbette. Şimdi kimin geleceği önemli. O model zor bir model. Mustafa hocayla yapılmıştı. Ben de yardımcısıydım. Kocaeli ile Galatasaray bir değil. Fatih hocanın plan programına bağlı ama bence çok zor iş."

TRABZON MESAİSİ SÜRÜYOR

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-mavili ekip, koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalıştı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular şut çalışması yaptı. Antrenmana 1461 Trabzon ile yapılacak hazırlık maçında oynayacak oyuncular ile sağlık kontrolü için Ankara'da olan Hurşut Meriç katılmadı.

SEZER KAZANACAKLARINA İNANIYOR

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan yeşil-mavili ekibin başarılı defans oyuncusu Sezer Özmen, lige galibiyetle başladıkları için takımda morallerin yüksek olduğunu belirterek, "Trabzonspor ile oynayacağımız Karadeniz derbisine en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Rakibimiz güçlü bir takım ama bizde kendimize güveniyoruz. Maçı kazanacak gücümüz var" dedi. Sezer, Trabzonspor'un hafta içi maç oynayacak olmasına ilişkin ise şunları ifade etti:

"Rakibimiz maç temposu kazanmış olarak karşımıza çıkacak. Tabi biz de maça biraz daha dinlenmiş vaziyette çıkacağız. Bu işler hep sahada belli olur. Biz en iyi mücadelemizi yapmaya çalışacağız. Takımımızın mücadele gücü çok fazla. Bunun yanına iyi oyunumuzu biraz daha arttırdığımız zaman en iyiyi yakalayacağımızı düşünüyorum."