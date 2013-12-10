Çalımbay: Sivasspor'u yenmeliyiz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Çalımbay, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu Fenerbahçe iye yaptıkları maçta baştan sona kazanmaya oynadıklarını belirterek, "Özellikle ilk yarı çok savaşçıydık. İlk yarının son dakikasında yediğimiz gol işimizi zorlaştırdı. Forvette Kweuke sakatlanınca ileride top tutamadık. Oyun devam ettiği sürece ileride istediklerimizi yapamadık. Son üç haftada yediğimiz duran top golleri işimizi zorlaştırıyor. Fenerbahçe maçında da Webo'yu boş bırakmak çok yanlıştı. Kaçırdığımız pozisyonlar ve yediğimiz goller çok kötü. Takım olarak iyi işler yapıyoruz ama ileride top tutamıyoruz" dedi.

Fenerbahçe maçına tam kadro çıktıklarını ancak bir çok oyuncunun yeniden sakatlandığını ifade eden Çalımbay, şunları söyledi: "Kweuke'nin ligde tek 90 dakikası var. Sadece Galatasaray maçını tamamladı. Sakaltığı var yine ve Kweuke'yi yurt dışına gönderdik. Sirbistan'a gitti. Amacımız Sivsspor maçına yetiştirmek. Sercan ve Kıvanç'ın sakatlığı var. Bu üç arkadaşın Sivasspor maçında oynayıp oynamayacağına önümüzdeki günlerde bakacağız. Sercan'ın normalde ameliyat olması gerekiyor ama fedakarlık ediyor. Ali Adnan hiç dinlenemeden geldi ve vucüt düşmeye başladı. Alternatif azlığı nedeniyle bazı değişiklikleri yapamıyoruz. İkinci yarı kesinlikle her bölgenin alternatifi olacak." İkinci yarının telafisi olmadığını vurgulayan Çalımbay, "Hiçbir maçı telafi edemeyiz. En küçük şeyi düşünerek tedbir alacağız. İyi değil mükemmel takviyeler yapacağız. Brezilya'da daha önce Türkiye'de oynamış Türk statüsünde bir futbolcu ile ilgileniyoruz. Fiyatı çok yüksek, beklentilerimizi karşılayacak bir durum olursa kadromuza katabiliriz. Bugünden düşündüğümüz sadece ilk yarıda kalan üç maç. Kalan üç maçı iyi bir şekilde bitirmek için uğraşacağız" diye konuştu.

"Sivas iyi oynayan, kaliteli ekip"

Bu hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Sivasspor'u 3 yıl çalıştırdığını, takımın yüzde 80'ni kendisinin kurduğunu belirten Çalımbay, "İyi oynayanan kaliteli ekip. Sahasında çok iyi. Mücadelesi yüksek zor bir maç olacak. Sivasspor'dan daha çok mücadele etmeliyiz. Sivasspor'dan daha çok puana ihtiyacımız var ve kazanmak için gideceğiz. Sivaspor'un oynamasına izin verirsek işimiz zorlaşır. Ben son iki maça bakıldığında takımıma güveniyorum. Bu şanssızlıkları kıracağız. İnşallah güneş bir günde bizim tarafa doğru doğacak. Herkes bu maçlardan bir pay çıkarmıştır" ifadelerini kullandı. Sivasspor maçında havanın soğuk olacağını söyleyen Çalımbay, "Soğuk havaya alışkınız. Ayrıca stat son derece iyi, zemin çok iyi. Son üç yılda hiç maç ertelendiğini görmedim. Gidip kar kış işimizi yapacağız" dedi.

Başbakan Erdoğan-Çalımbay görüşmesi

Çalımbay, Başbakan Recep Taayip Erdoğan ile son Trabzon ziyaretinde görüştüklerini vurgulayarak, "Başbakanımız futbolu çok iyi bilen, içinden gelen birisi. Başbakanımızla zaman zaman ben görüşmesem bile yönetim sürekli görüşüyor. Bize elinden geldiğince yardımcı oluyor. Bizim bir görüşme yapacağımız konuşuluyor, net değil. Binlerce işi var. Boş olursa belki görüşebiliriz" şeklinde konuştu.