Çalımbay, transfer bekliyor

Çalımbay, yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında istedikleri performansı gösteremediklerini, topladıkları 16 puanın kendilerine yakışmadığının belirtti.

İlk yarının kendileri açısından derslerle dolu olduğunu ifade eden Çalımbay, "İlk yarıda en büyük sıkıntıyı alternatif oyuncu olmamasından yaşadık. Şimdi öyle bir takım kurmalıyız ki hem oynayanlar hem de yerine girenler aynı ayarda olması gerekiyor. Bu yüzden hemen hemen her mevki özellikle de forvete takviye yapmalıyız. Bunun için yönetime listemi verdim. Çok iyi transferler yapmalıyız. Bundan sonra her şey yönetimde. Artık gerekli olanı yapıp ikinci yarıya bambaşka bir şekilde başlamak istiyoruz" dedi.

Taraftarın başarısız sonuçlardan dolayı söylediklerinde haklı olduğunu dile getiren Çalımbay, "Takım içerisinde sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadık. Forvet bulamadığımız maçlarımız oldu. Sakatlıklar olmasaydı 8-9 puanımız daha fazla olurdu. Taraftarımız elbette her şeye rağmen galibiyet isteme hakkına sahip. Bu nedenle ikinci yarıda aynı sorunları ve sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. İstediğimiz transferlerin hepsi yapılırsa bizim için ikinci yarı çok güzel olacak. Taraftarımızın içi rahat olsun, ikinci yarıyı çok çok iyi bitireceğiz" diye konuştu.

İlk yarı sonunda bazı oyuncularla yolları ayırma kararı aldıklarını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Takıma faydası olmayan ve istediğimizi veremeyen oyuncuların gitmesi gerekir. Çünkü ligin ikinci yarısında telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Bu yüzden bize çok iyi şeyler verecek isimlerin takımda kalması gerekiyor. Taraftarımızın gönlü rahat olsun. Kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Benim tek isteğim takviyelerin yapılması. Bunu yaptığımız taktirde ikinci yarı Çaykur Rizespor açısından çok iyi geçecek. Daha iyi, daha kaliteli dolu dolu bir takım olmalıyız."