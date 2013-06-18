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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çalımbay: Transferde çok dikkatliyiz
18.06.2013 - 15:46 | | Muhammet KAÇAR/RİZE,(DHA)

Çalımbay: Transferde çok dikkatliyiz

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'e yeni çıkan bir takımı tekrar kurmanın zaman alacağını, bu yüzden çok dikkatli hareket ettiklerini söyledi.

Çalımbay: Transferde çok dikkatliyiz
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Transfer görüşmelerinin sürdüğünü ve imzaların arka arkaya geleceğini belirten Rıza Çalımbay, şöyle konuştu:

"Transfer listem hazırdı ve bunu yönetime verdim. Bazen sıkıntı çıkabiliyor. Her oyuncu size uymuyor. Ama yine de şu ana kadar bir kaç oyuncu almalıydık. Böyle devam eder ve istediğimiz oyuncuları alamazsak ligde işimiz çok zor. Sonuçta alınan oyuncuların uyums süreci oluyor. Artık top yönetimde. Onlarla da ellerinden geleni yapıyorlar. En azından yurt dışı kampına kadar bu işler bitecektir. Ben yönetime güveniyorum ve transferleri yapacaklardır. Ondan sonrası da bana kalacak."

"4-5 OYUNCU İMZA İÇİN HAZIR"

İstenmesi halinde transferin 5 günde bile bitirilebileceğini ifade eden Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama biz, alacağımız oyuncuların çok iyi olmasının derdindeyiz. Ben bir senelik futbolcu istemiyorum. İlerideki yıllarda bu takıma faydası olmalı. Şu anda imza aşamasına gelen 4-5 oyuncu zaten var. Bu işler biraz da zaman işi. Takım kuralım da ne olursa olsun, diye düşünseydik çoktan bitirmiştik transferi. Ancak Rizespor'un menfaatleri önemli."

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