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06.01.2014 - 12:15 | | ANTALYA (AA)

Çalımbay transferden dertli

Teknik direktör Rıza Çalımbay, "Devre arasında transfer yapmak çok zor oluyor" dedi.

Çalımbay transferden dertli
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Antalya'daki devre arası kampının ilk antrenmanını yaptı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, takımdaki oyuncuların büyük bir bölümünün izinli olduğunu ve yarından itibaren tam kadro olarak çalışmaya başlayacaklarını belirterek, "8 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Doğal olarak takviyelerimiz olacak. Onlar da en kısa zamanda takıma katılırsa çalışmalarımıza tam kadro devam edeceğiz. Belirlediğimiz isimler var, bunları liste olarak yönetime verdik. Yönetimimiz de bu isimler üzerinde çalışıyor. Bu oyuncular da büyük ihtimalle hazır gelecek ancak devre arası transfer yapmak çok zor oluyor" dedi.

Ligin ilk yarısında özellikle sakatlıklar nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayan Çalımbay, "Alternatiflerimizin istediğimiz gibi olmaması bizim için dezavantaj oldu. Başladığımız kadroda sakatlıklar olmasaydı ve oyuncularımızda düşüş yaşanmasaydı bu tür sıkıntılar yaşamazdık. İlk yarıda her türlü aksiliği yaşadık. Bundan dersler çıkarıp, iyi çalışmamız gerekiyor. Yediğimiz gollerden kaçırdıklarımıza kadar hepsinin değerlendirmesini yapacağız ve ikinci yarıya yepyeni bir şekilde gireceğiz" diye konuştu.

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