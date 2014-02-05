Çalımbay: Yepyeni bir sayfa açtık

Spor Toto Süper Lig'de 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kayseri Erciyesspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Kayseri Erciyesspor maçı en önemli viraj ve bunu en iyi şekilde geçmek zorundayız" dedi.



Çalımbay, Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ligin ikinci yarısında oynanan iki karşılaşmadan Gençlerbirliği maçında istenileni yapamadıklarını, Trabzonspor maçında mükemmel bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.



Trabzonspor maçında futbolcu taraftar bütünleşmesinin sağlandığını ifade eden Çalımbay, "Futbolcularımız ve taraftarımızın bütünlüğü takıma çok önemli güç katacaktır. Sezon sonuna kadar bunun devam edeceğine inanıyorum. Sezonun ikinci yarısında en fazla iç sahada maç oynayacak takımız. Taraftarımızın desteğiyle iç saha bizim için büyük avantaj olacak. Trabzonspor maçı ile yepyeni bir sayfa açmış olduk" diye konuştu.



Hafta sonu Kayseri Erciyesspor ile çok iyi bitmesi gereken bir maç oynayacaklarını vurgulayan Çalımbay, "Sakat, cezalı futbolcular üzerinde duracak durumda değiliz. Tek hedefimiz iyi sonuç. Bunu yapacak kapasiteye sahibiz. Kayseri Erciyesspor maçında Trabzonspor maçındaki oyunun biraz daha üzerine çıkıp son vuruşları iyi yapmalıyız. Kayseri Erciyesspor maçı en önemli viraj ve bunu en iyi şekilde geçmek zorundayız. Bu nedenle herkesin en iyisini sahaya yansıtacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Ligi maç maç düşündüklerini kaydeden Çalımbay, şöyle devam etti:

"Bizim için kendimizin ne yaptığı önemli. Başka takımların alacağı sonuçlardan çok biz işimizi yapacağız. Herkes bu takımda başarı için çalışacak. Başarı için üzerine düşeni yapacak. Çok iyi durumda olup oynatamadığımız arkadaşlarımız var. Özellikle Kağan çok iyi durumda. Onu oynatamadığımız için üzülüyoruz. Zorlu yarışta elbette bize büyük katkı sağlayacak. Final maçlarında bize büyük katkı sağlayacak. Takım olarak iyi durumdayız. Yabancı sınırlaması nedeniyle oynayamayan, kadroya giremeyen arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımıza karşı bir düşüncemiz yok. Çaykur Rizespor'un menfaatlerini düşünerek en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Çalımbay, maç içerisinde ve dışında her şeyi daha iyi Çaykur Rizespor için planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Zaman zaman yönetimin bize kızdığı dönemler de olmuştur. Transfer dönemlerinde yönetimle anlaşamadığımız durumlar olabilir. Yeni çıkan bir takım için sıfırdan bir takım kurmak zorunda kaldık. İkinci yarıda yine çok sayıda oyuncu gönderip oyuncu aldık. Rize çok sevdiğimiz bir yer. Buranın her şeyini biliyoruz. Buradan çok memnunum. Üçüncü kez burada görevdeyiz. Yönetimin bütçe yönünden haklılıkları var. Biz de yönetim de gayret ederek en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Her zaman teknik direktör suçludur. Trabzonspor maçını çok iyi oynadık. Son dakikada kazanılan serbest vuruşu Olcan gol yapsa tek suçlu teknik direktör. Biz bunlara alışığız."