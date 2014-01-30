Çalımbay'dan derbi yorumu

Spor Toto Süper Lig'de 3 Şubat Pazartesi sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Trabzonspor maçı ile üstümüzdeki yükü artık atmak istiyoruz" dedi.



Çalımbay, Mehmet Cengiz Tesislerinde, orta saha oyuncusu Engin Baytar ile düzenlediği basın toplantısında, yeni katılan arkadaşların uyum sürecine ihtiyacı olacağını, Gençlerbirliği maçında bunu gördüklerini belirtti.



Ligin ikinci yarısının çok daha zorlu geçeceğini ifade eden Çalımbay, "Kaliteli ve iyi transferler yaptık. Lig devam ettikçe arkadaşlarımız kalitesini sahaya yansıtacaktır. Tecrübe olarak sıkıntı yaşamayacağız ama fizik olarak sıkıntı yaşayabiliriz. Özellikle Lualua bu konuda fiziksel olarak eksiklik yaşayabilir. Sezon başı gibi hazırlanacak zamanımız yok. Antrenmanlarla bu açığı gideriyoruz. Son yaptığımız çalşmalardan son derece memnunum. Dayanışma üst seviyeye çıktı ve arkadaşlarımız birbirlerine güç katıyorlar" diye konuştu.



Trabzonspor maçının çok kritik olduğunu ve bu maça dönüm noktası olarak baktıklarını kaydeden Çalımbay, şunları söyledi:

"Trabzonspor maçı ile üstümüzdeki yükü artık atmak istiyoruz. Herkes bu maçı dört gözle bekliyor. Herkese görev düşüyor. Bütün takımın birbirine destek olması gerekiyor. Takımın bunu yapacağına inanıyorum. En önemli gücümüz taraftar. Taraftar itici güçtür. Taraftar bize her zaman sahip çıktı...



Taraftarın vereceği destek, gücümüze güç katacak. Herkesin tribünde maçın sonuna kadar bizi desteklemelerini bekliyoruz." Ligde kritik 16 maç kaldığını ve hepsinde kazanmaya oynayacaklarını vurgulayan Çalımbay, "Özelikle sahamızda kazanmak zorundayız. İki üç hafta zor olabilir ama sonrasında çok iyi işler yapacağız. Ligde 16 maçın dokuzunu sahamızda oynayacağız. Yeni gelen arkadaşlarla takım oturduktan sonra çok daha diri olacağız. Oyun anlayışımız artık kuvvetlendi. Çok iyi işler yapacağız. Kadroma yürekten inanıyorum. Herkes takımını sahipleniyor. Her şekliyle katkı sağlamak istiyor ve Trabzonspor maçını bekliyor. Trabzonspor maçı bir başlangıç olacak" ifadelerini kullandı.



Başarısız sonuçların ardından teknik direktörlerin eleştirilebileceğini, farklı teknik adamların isimlerinin konuşulmasının normal olduğunu belirten Çalımbay, "Ben farklı isimlerin konuşulmasını, eleştirilmeyi sorun etmiyorum. Görevimin başındayım. Göreve geldiğimden daha hırslıyım. Ben zor takımları devraldım ve başarılı işler yaptım. Yine iyi işler yapacağız. Tek üzüntüm keşke bu kadroyu sezon başında kursaydık" dedi.



Çalımbay, ligin zirvesinde ise işlerin daha kolay olduğunu ifade ederek, Fenerbahçe'nin ligde avantajını kaybetmeyeceğini, Galatasaray'ın üç kulvarda yarışmasından dolayı yarışa ortak olmasının zor olduğunu sözlerine ekledi.



-Orta saha oyuncusu Engin Baytar

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Engin Baytar ise Gençlerbirliği maçını kaybetmelerine rağmen iyi oynadıklarını kaydederek, "Çok iyi oynadığımız bir maçta beklenmeyen hatalar bizi etkiledi. Trabzonspor maçı, Gençlerbirliği maçı gibi olmayacak. Bu zamanda takım olarak en çok morale ihtiyacımız var. Takım arkadaşlarım ligin ilk yarısında yaşadıkları düşüş nedeniyle halen bu sıkıntıyı yaşıyor olabilir ama biz kendimize güveniyoruz. Çaykur Rizespor hak ettiği yere gelecektir" diye konuştuedi.



Rıza Çalımbay ile Eskişehirspor'da görev yaptığı dönemde aynı sıkıntıları yaşadığını dile getiren Engin, "Bu nedenle moralimizi yüksek tutmamız gerektiğini biliyoruz. Futbolun içerisinde basit hatalar var. Birileri hata yapacak, birileri doğruları yapacak, goller olacak. Hataları düşünerek, üzülerek bunu yaşamaya devam edemeyiz. Saha içerisinde, saha dışında Çaykur Rizespor'u ligde tutmak hepimizin görevi. Şehir bize destek çıksın. Bu takım hepimizin. Bunu birlikte başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.



Kendisinin Trabzonlu olduğunu ama Trabzonspor maçında farklı duygular yaşayacak durumda olmadığını vurgulayan Baytar, "Ekmek yediğim yerdeyim ve galibiyete çok ihtiyacımız var. Bizim için en iyisi Çaykur Rizespor'un galibiyeti. Benim yerim Çaykur Rizespor ve duygusal düşüncelerim bu maçta olmayacak" ifadelerini kullandı.



Takımda herkesin sorumluluk alacak özelliklere sahip olduğunu kaydeden Engin Baytar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu takımda herkes arkadaş, ağabey, kardeş, kaptan olmak zorunda. Saha içerisinde bir bütünüz ve çok tecrübeli isimlerle birlikteyiz. Kalan 16 maçtan çıkarabildiğimiz kadar fazla puan alıp alt sıralardan kurtulup rahat lig geçirmek istiyoruz. Hedefimiz ligi rahat bitirmek. Devre arasında takıma katılan arkadaşlarımızın çoğu uzun yıllardır bu ligde oynuyor. Bizim için takıma alışma diye bir şey söz konusu değil. Lig aynı, saha ve top aynı. Bizim işimiz en iyisini yapabilmek. Bunu bilerek mücadele ediyoruz. Genç arkadaşların uyuma ihtiyacı olabilir ama bizim böyle bir bahanemiz olamaz. Bahane üretmek değil, en iyisini yapmak için çalışıyoruz."