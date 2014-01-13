Çalımbay'dan Engin Baytar açıklaması

Çaykur Rizespor, yaptığı antrenmanla devre arası kamp çalışmalarını sürdürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, istasyon hareketleriyle devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 5 minyatür kale maç yaparken, diğer grup 1'e 1 hücum ve savunmaya yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenman sonrasında yaptığı açıklamada, şu ana kadar kampın sorunsuz geçtiğini ve herhangi bir problem yaşamadıklarını söyledi. Kamp kapsamında bir tane hazırlık maçı yaptıklarını, iki tane daha oynamayı planladıklarını vurgulayarak, "Bu haftaki çalışmalarımız bizim için önemli. Tek sıkıntımız yeni arkadaşlarımızın takıma tam olarak adapte olmaması. Yeni transferlerimiz bir an önce yapılırsa, hep beraber daha iyi çalışma ortamı olacak" dedi.

Süper Lig'in ikinci yarısında kendilerini çok zorlu maçların beklediğine dikkati çeken Çalımbay, "1. Lig'den çıkmış bir takımız, hatalar olması normal. Buna şanssızlıklar da eklenince, istenmeyen sonuçlar olabiliyor. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Önemli olan bunlardan ders almak. Takviyelerimizi de doğru yaparsak, bu durumu aşmamamız için neden yok. Ligin başka bir yarısı bulunmuyor. Her maç bizim için final. Ona göre oynayıp, mücadele edeceğiz" diye konuştu. Çalımbay, yönetime transferle ilgili 8 kişilik oyuncu listesi verdiklerini ifade ederek, şöyle devam etti: "Sekiz oyuncuyla da yollarımızı ayırdık. Bazıları tamamen takımdan giderken, bazılarını da kiralık verdik. Yeni katılan arkadaşlarımızın da mutlaka katkısı olacaktır. İlk yarıdaki en büyük sıkıntımız alternatif eksikliğiydi. Engin Baytar, Aykut Akgün ve Mutumba, aramıza katıldı. Ligin ikinci yarısında daha başarılı bir grafik çizmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Rıza Çalımbay, yeni transfer Engin Baytar ile ilgili görüşlerini de açıklarken, "Engin'in sahada yaptıklarından dolayı kendisine belli bir bakış açısı var. Sahaya çıktığı zaman kaybetmeyi ve başarısız olmayı hazmedemeyen bir arkadaşımız, bazen hırsına yeniliyor. Ancak Engin'in değiştiğine inanıyorum. Galatasaray ve Trabzonspor öncesinde Eskişehirspor'da beraber çalıştık. İnsan olarak saha dışında bambaşka biri. Buraya gelirken büyük sorumluluk alarak geldi, faydalı olacağına inanıyorum. Engin, gösterildiği gibi bir insan değil. Hem futbolu, hem de davranışlarıyla örnek olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.