Çalımbay'dan hüzünlü veda

Spor Toto Süper Lig'de 1-1 sona eren Kayseri Erciyesspor maçının ardından Çaykur Rizespor teknik direktörlüğü görevinden istifa eden Rıza Çalımbay, "Hiçbir zaman görevden kaçan insanlar değiliz. Biz biraz rencide edilince de orada durma şansımız yok. Biz gittiğimiz yerden arkamızda beyaz sayfa bırakırız" dedi.

Çalımbay, Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, istifasının, belli bir süreçten sonra alınan bir karar olduğunu belirterek, "İstifa süreci psikolojik olarak sorun üretiyor, sürekli düşündük. Bütün yaptıklarımız artıları, eksileri ile göz önüne geldi. Ölçüp tartarak karar verdik. Futbolcu, yönetim, taraftar, camia adına tüm alternatifleri gözden geçirdikten sonra karar verdik" diye konuştu.

İş ahlakı açısından bazı şartları değiştiremediklerini ve istifa kararı almanın gerçekten zor olduğunu ifade eden Çalımbay, şunları söyledi: "Risk almaktan korkmayanlar başarı getirir. İnşallah bu ayrılık sevdiğimiz şehre ve takıma başarı getirir. Bizim tek hedefimiz burada başarıydı. İkinci ligden çıkmış bir takıma takviyeler yaptık, ama yaptığımız takviyeler ve ilk maçlarda iyi gittiği zaman sıkıntıyı söyledik. Bize niçin böyle konuştuğumuz söylendi. O zamanlarda bu tedbiri alabilseydik bu sıkıntılar yaşanmazdı. Futbolun içinde bu sıkıntı var. İkinci yarıda da takviyeler yaptık. Transferleri yaparken tek düşüncemiz takımın başarısıydı. Eksiklerimizi gidermek için takviyeler yaptık. Bizi en çok üzen ikinci yarının ilk maçına 17 kişi gittik. Bu bizim için bir dezavantaj oldu. Bizim için çok farklı başlaması gerekiyordu."

İkinci yarının kendileri için Trabzonspor maçı ile başladığını ve iyi oynadıklarını vurgulayan Çalımbay, "Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Oyun ve taraftarımız bizi çok memnun etti. Kayseri Erciyesspor maçında ise zaman zaman iyi oynadık ama maç içerisinde hiç oyundan kopmadık. Bu takım üç hafta sonra daha iyi olacak. Belki bize kızdılar ama yönetimle ve teknik ekibimizle konuşarak ayrılığın hayırlı olacağına karar verdik. Ayrılığımızın saha ile bir alakası yok. Bütün ekip olarak böyle karar verdik. Bu takımın çok başarılı olacağına adım gibi eminim. Fizik olarak hazır olamayan arkadaşlarımız yetiştiği zaman çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Çaykur Rizespor'da olmaktan mutlu olduğunu ve hiçbir işi yarım bırakmadıklarını kaydederek, "Hiçbir zaman görevden kaçan insanlar değiliz. Biz biraz rencide edilince de orada durma şansımız yok. Biz gittiğimiz yerden arkamızda beyaz sayfa bırakırız. Kimse bir şey diyemez. Arkamızda oyuncu veya takım olarak iyi bir şeyler bırakırız. Başkanımızla oturduk, konuştuk ve iyi bir şekilde ayrıldık. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Severek geldiğim bir yer, burada çalışmaktan hep mutluluk duydum ama maalesef bazı şeyler uygun olmayınca ayrılık kaçınılmaz oluyor" dedi.

"Yönetimimizle tek sıkıntımız transfer konusunda oldu"

İçlerinin rahat olduğunu ve eksik yaptıkları bir şey olmadığını dile getiren Çalımbay, şöyle devam etti: "Bizim yönetimimizle tek sıkıntımız transfer konusunda oldu. Yönetimle başka sıkıntımız olmadı. Her yönetimin kendine göre transfer bütçesi ve politikası var. Benim tek üzüntüm bu sıkıntıları dile getirirken onların negatif şekilde geri dönmesiydi. Hoca bunları gördü, tedbir alalım demek yerine bize farklı şekilde döndü. Biz neticeye göre hareket etsek daha önce de bırakabilirdik. Hep zor takımları devraldık ve hedeflerle götürdük. Üç yıllık çalışmada ilk hedefimiz Avrupa, ikinci yıl ligde tuttuk. Bu yıl da ilk 10 hedefinden şaşmaz bu takım."

Çalımbay, devre arasından önce de başkan ile toplantı yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Devre arası transferler çok iyi, kötülemiyorum. Çok büyük katkıları olacak ama sezon başı çok direttik. Ben bile transfere girmem ama bir şeyler söylemeye başladık. Bazen istediğimiz şeyler olmuyor. Bazen yönetimin söylediği oyuncular oluyor. Kafamıza yatıyorsa alırız başka türlü almam. Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Ben hiçbir zaman kimseye yanlış yapmadım, kimsenin hakkını yemedim. Oynayan kim olursa olsun, benim takımımda oynar. Hiçbir futbolcu bir şey diyemez. Oynamayan oyuncunun söyledikleri olabilir. Üzgün olabilir. Herkese, futbolculara hakkımı helal ediyorum. İnsan kalitesi olarak mükemmel bir takımla çalıştık. Buradaki tek sıkıntımız göreve geldiğimizde yönetim bizi tanımıyor, biz de yönetimi tanımıyorduk. Benim ve ekibimin yaptığı transferlerin yüzde 95'i tutar ama kesinlikle biz yaparsak. Biz gittiğimiz takımlara maddi bir şeyler bırakırız. Burada da istediklerimizi yapabilseydik daha fazla faydamız dokunurdu."

Çaykur Rizespor'da her zaman görev yapmaktan mutlu olduğunu ifade eden Çalımbay, "Ben gidiyorum, yarın yöneticim sezon başı bir daha gel derse gene gelirim. Arkadaşların hepsi iyi insanlarız. Biz, bize yapılan kötülüğü unuturuz, iyiliği unutmayız, her zaman da gelirim. Yarının ne olacağı belli değil. Ben hedefi olan bir insanım. Buraya gelirken hedef var diye geldik. Hedefsiz olsa gelmezdik. Burada bir şey isterken kendim için istemiyorum" diye konuştu. Göreve gelecek yeni teknik direktörün, çok iyi bir ekibe geleceğini kaydeden Çalımbay, kendisinden bilgi almak istemesi halinde her türlü katkıyı sağlayacağını, çok sevdiği bir takımı, güçlü bir takımı bıraktığını sözlerine ekledi.

Yönetim Kurulu üyesi Ömer Faruk Ofluoğlu, Rıza Çalımbay'a toplantı sonrası teşekkür ederek çok değerli bir ekiple çalıştıklarını belirtti. Ofluoğlu, yeni teknik ekibin en kısa sürede belli olacağını söyledi.