Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çalımbay'dan Martins açıklaması!
24.12.2013 - 16:58 | | DHA

Çalımbay'dan Martins açıklaması!

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, transfer komitesinin görüştüğü Nijeryalı forvet Obafemi Martins'in kendi listesinde olmadığını açıkladı, "Kaliteli oyuncuya kapımız açık" dedi

Çalımbay'dan Martins açıklaması!
ABONE OL

.Çaykur Rizespor, dünyaca ünlü Nijeryalı forvet Obafemi Martins'le bir görüşme gerçekleştirdi. Inter'de yıldızı parlayan ve bu sezon ABD Major Ligi'nde Seattle Sounders forması giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu Martıns, 21 maçta 8 gol attı. Tecrübeli oyuncuyu yeşil mavili renklere bağlamak için Transfer Komitesi başkanı Koray Deniz'in görüştüğü futbolcunun kulübü ile temasa geçildi.

"KALİTELİ OYUNCUYA KAPIMIZ AÇIK"

Çaykur Rizespor teknik direktörü Rıza Çalımbay, transfer komitesinin görüştüğü oyuncunun kendi transfer listesinde bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

"Ben Martins'i bilemem. Transfer listemde yok. Sıradan bir oyuncu değil, şartları konuşuruz. Benim listemin dışında bir oyuncu geldiğinde iyiyse alırız. Yönetim takıma katkı sağlayacak kaliteli bir oyuncuyu tabi ki getirebilir ve kapımız açık. Ama biz öncelikle her şeyini verip yüreğini ortaya koyacak futbolcular almalıyız."

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
  5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Sıradaki Haber