Çalımbay'dan Martins açıklaması!

.Çaykur Rizespor, dünyaca ünlü Nijeryalı forvet Obafemi Martins'le bir görüşme gerçekleştirdi. Inter'de yıldızı parlayan ve bu sezon ABD Major Ligi'nde Seattle Sounders forması giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu Martıns, 21 maçta 8 gol attı. Tecrübeli oyuncuyu yeşil mavili renklere bağlamak için Transfer Komitesi başkanı Koray Deniz'in görüştüğü futbolcunun kulübü ile temasa geçildi.



"KALİTELİ OYUNCUYA KAPIMIZ AÇIK"



Çaykur Rizespor teknik direktörü Rıza Çalımbay, transfer komitesinin görüştüğü oyuncunun kendi transfer listesinde bulunmadığını belirterek şunları söyledi:



"Ben Martins'i bilemem. Transfer listemde yok. Sıradan bir oyuncu değil, şartları konuşuruz. Benim listemin dışında bir oyuncu geldiğinde iyiyse alırız. Yönetim takıma katkı sağlayacak kaliteli bir oyuncuyu tabi ki getirebilir ve kapımız açık. Ama biz öncelikle her şeyini verip yüreğini ortaya koyacak futbolcular almalıyız."

