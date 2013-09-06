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06.09.2013 - 14:08 |

Çalımbay'dan Yekta açıklaması

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transfer listelerinde bulunan Galatasaraylı Yekta Kurtuluş hakkında konuştu.

Çalımbay'dan Yekta açıklaması
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında ligin 4'üncü haftasında deplasmanda karşılaşacakları Gaziantepspor maçının zor bir maç olacağını söyledi.

Çalımbay maçla ilgili olarak, "Her şeyden önce amacımız Çaykur Rizespor'u ligde kalıcı kılmaktır. Bugüne kadar 16 transfer yaptık. Takımımız bu transferlerle ligde daha iyi noktalara gelecektir. 3 maçın ikisini kazanarak lige güzel bir başlangıç yaptık. Ligde olduğu kadar Türkiye Kupası'nda da yolumuza devam etmek istiyoruz. Genel anlamda ligde oynadığımız oyundan memnunum. Maçlarımızda taraftar desteği mükemmel. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Pazar günü Trabzonspor ile sahamızda hazırlık maçı yapacağız. Ligin 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağımız Gaziantepspor maçı bizim için zor olacak. Tek düşüncemiz Antep'ten iyi bir skorla dönmektir" açıklamasını yaptı.

YEKTA TRANSFERİ OLMAZ
Galatasaray'dan Yekta Kurtuluş'u transfer için çok uğraştıklarını ifade eden Çalımbay, "Yekta Kurtuluş'un transferinin olacağını zannetmiyorum. Transferde son gün. Oynamayan, maç eksiği olan arkadaşlarımızın da hazır olmasıyla kadromuz şekillenecek. Eksik oyuncular nedeniyle ideal bir kadro kuramadım" diyerek açıklamalarını noktaladı.

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