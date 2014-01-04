Çalımbay'dan yönetime transfer uyarısı

Hazırladığı transfer listesi üzerinde yönetimle yaptıkları görüşmeleri tamamladıklarını belirterek önümüzdeki haftadan itibaren transferin başlayacağını kaydeden Çalımbay, "Artık transfer komitesini atacağı adımları bekliyoruz. Hazırladığım liste yönetimde. Bu listedeki oyuncularla temasa geçecek olan yönetim transferleri gerçekleştirecek. Önümüzdeki hafta transferin bitirilmesini bekliyoruz. Bu oyuncuların kamp dönemine yetişmesi şart" açıklamasında bulundu.

DEVRE ARASI KAMPI BAŞLIYOR

Devre arası kamp programının 5 Ocak tarihinde Antalya'da başlayacağını ifade eden Çalımbay, "Ligin ikinci yarısına eksiksiz olarak çok iyi hazırlanmak istiyoruz. Eksiklerin giderilmesi ile birlikte ikinci yarıda yeniden çıkışa geçeceğiz. İyi bir takımımız var, ancak eksik yönlerimiz vardı. Bunların tamamlanması ile eksiksiz olarak sahaya çıkacağız. Hazırlık maçları ile kendimizi daha iyi görme şansını yakalayacağız. Artık her oyuncunun alternatifi olacak. Taraftarlarımız zevkli ve çekişmeli ikinci yarı izleyecek" dedi.



FERAH: GÜNDEMİMİZ TRANSFER

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah da, yönetim kurulunun toplanarak ilk yarı değerlendirmesi ile ikinci yarı alınacak önlemleri konuştuğunu belirtti. Ferah, "İkinci yarı ile ilgili olarak atılması planlanan adımlar hakkında istişarelerde bulunduk. Devre arası transfer çalışmaları ile ilgili olarak yapılmış olan planlamalar ve yapılmakta olan çalışmalar detaylı olarak masaya yatırıldı. Transferde gerekli adımları atarak ikinci yarıya çok iyi başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.