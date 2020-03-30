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HaberlerKayserispor Haberleri Campanharo karantina günlerini eğlenceli hale getirdi
30.03.2020 - 09:36 | | KAYSERİ (İHA) -

Campanharo karantina günlerini eğlenceli hale getirdi

Hes Kablo Kayserisporlu Gustavo Campanharo, karantina günlerini ailesiyle eğlenceli bir hale dönüştürdü.

Campanharo karantina günlerini eğlenceli hale getirdi

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 'Evde Kal' çağrısına ailesiyle birlikte uyuyor. 27 yaşındaki futbolcu evde ailesiyle birlikte geçirdiği günlerde eğlenceli aktivitelerde bulunuyor. Campanharo, eşi ve oğlu ile birlikte plastik tabaklar kullanarak etkinlik yaparken, evin koridoruna sabunlu su dökerek oğlu August ile kayarak eğlendi.

Karantina günlerini eğlenceli hale getiren Campanharo, ailesiyle birlikte yaptıkları etkinlikleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Campanharo karantina günlerini eğlenceli hale getirdi

 

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